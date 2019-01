Soupeřka Sáblíkové prohrála nespravedlivou bitvu (†37). Kdo jí poslal do nebe dojemný vzkaz?

„Kamarádko a nejdražší přítelkyně. Jsem na tebe moc hrdá. Statečně jsi bojovala v nespravedlivé bitvě, kterou jsi nemohla vyhrát. Přesto si byla vždycky plná chuti do žiovota a pozitivní. Náš vztah byl víc než přátelství. Byla to láska,“ poslala vzkaz do nebe slavná Ireen Wüst.

Se smrtí nejlepší kamarádky se vyrovnává těžko. Oběma se přezdívalo »nesmrtelné sestry«. To proto, že se do všeho vrhly po hlavě. „Tolik jsem se od tebe naučila. Objevila si ve mně pozitivní pohled na svět bez předsudků. Miluji tě na věky,“ napsala na Instagram velká rivalka Martiny Sáblíkové a pětinásobná olympijská šampionka.

Vzpomínku přidala rovněž Renate Groenewold. „V roce 2006 jsme s Ireen Wüst hledali tréninkového parťáka, ale to co jsme dostaly, bylo mnohem víc. Tak hodný, společenský a vždy veselý společník. Odpočívej v pokoji, milá Paulien,“ těžko hledala slova závodnice, která s Duetekom a Wüst vyhrála soutěž týmů během MS na jednotlivých tratích v Naganu 2008.

„Zavolat jsem jí mohla kdykoliv! A pokaždé měla dobrou náladu,“ popisovala stříbrná olympijská medailistka z kilometrové trati ve Vancouveru 2010 Annette Gerritsen, jež se s Paulien později potkala také v roli sportovní expertky nizozemské televize.

S láskou bude na Deutekom vzpomínat také jeden z jejích prvních trenérů Wim Nieuwenhuizen. Budoucí hvězda se k němu do tréninku přihlásila v šestnácti letech. A setkávali se i v těžkých časech posledních měsíců. „Nebylo to lehké, ale zpětně se na to dívám s velkou radostí.“

Van Deutekom nikdy nebyla považována za výjimečný talent. Úspěchů dosáhla hlavně díky neutuchající píli. Aktivní kariéru ukončila nečekaně v roce 2012. Důvodem byly zdravotní komplikace související s přetrénováním. „Byla to pekelná, ale setsakramentsky krásná cesta,“ říkala po rozlučce. Později vystudovala pedagogii, věnovala se trénování…

Veřejně se naposledy ukázala po boku dalších legend v březnu při světovém šampionátu ve víceboji na Olympijském stadionu v Amsterdamu. Veselá jako vždycky netušila, co ji v následujících týdnech čeká.