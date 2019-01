Slavia zamrzla na letišti! Odletu bránila vánice, Král prosil o vyhrabání

Sněhová vánice přikovala letadlo, které mělo vedoucí tým FORTUNA:LIGY dostat do Španělska, k zemi. Námraza dělala problémy křídlům letounu. "Zatím jenom tři hodiny zpoždění a teď je napadlo to odmrazit," psal na Twitter bek Slavie Vladimír Coufal.

"Už jsme pětkrát slyšeli, že jsme před odletem. Hlásit to můžou, ale sedět v letadle skoro čtyři hodiny bez jídla a bez pití moc příjemné není," dodal pak za další hodinu nepříjemného čekání.

Nepříjemná událost okořenila návrat do Slavie talentovanému stoperovi Alexi Královi. "Přijdete nás někdo vyhrabat?" hecoval sešívané fandy na Twitteru. Dobrovolníci mezi věrnými příznivci by se jistě našli, ani oni by ale zřejmě tuhle patálii nevyřešili. Zpoždění nakonec bylo bez pár minut pětihodinové, Slavia zamířila do oblak dvě minuty před 23. hodinou.