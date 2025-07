Loni byl Sem Verbeek ve Wimbledonu bezdomovcem. Po sociálních sítích vyzvídal, zda ho s koučem někdo zadarmo v Londýně neubytuje, jelikož coby sedmý náhradník do soutěže ve čtyřhře si musel sám hledat a platit nocleh. Dnes si může říkat wimbledonský vítěz. I díky české spoluhráčce Kateřině Siniakové, s níž po triumfu nad brazilsko-britským párem Luisa Stefaniová, Joe Salisbury 7:6 (3), 7:6 (3) slavil titul v mixu.

Levoruký rodák z Amsterdamu Verbeek oslavil v dubnu již jednatřicetiny, na grandslamové scéně je však pořád nováčkem. Teprve letos v Austrálii na ní debutoval a hned se švédským parťákem Andrem Göranssonem postoupili až do semifinále. Právě v Melbourne také poprvé začal nadbíhat o dva roky mladší hvězdě Siniakové a lákat ji do budoucího mixu. „Rozhoduji se většinou až na poslední chvíli,“ zdráhala se rodačka z Hradce Králové. Když jí ale vytáhlý Nizozemec napsal před Wimbledonem, kývla.

A udělala dobře. Ze smíšené čtyřhry má sice loňské olympijské zlato s bývalým přítelem Tomášem Macháčem, na grandslamech v ní však nikdy nepřešla přes 2. kolo. „A teď jsme se spolu po zápase v posilovně při vyšlapávání bavili, že už v deblu vyhrála úplně všechno, co jde,“ líčil Verbeek na tiskové konferenci. „Bylo mi ohromnou ctí hrát s legendou, jednou z nejlepších deblistek všech dob. Nejvděčnější jsem ale za tu zábavu, co jsme poslední týden a půl zažili. Bylo skvělé ji poznat, je sladká a zároveň zabiják na kurtu,“ popsal Nizozemec výstižně cholerickou zlatovlásku z Česka, s níž si po mečbolu skočil v euforii do náručí.

„To ty jsi se na kurtu staral o zábavu, byla to parádní jízda. Doufejme, že si to spolu ještě párkrát zopakujeme,“ vracela mu kompliment Siniaková. „Nikdy s tebou neodmítnu hrát,“ reagoval okamžitě šťastný Verbeek posílený již sklenkou šampaňského.

Pro Nizozemce byl čtvrteční večer na wimbledonském centrkurtu vrcholným zážitkem, pro Siniakovou jedním z mnoha. „Nerada porovnávám tituly, ale ten z mixu mi stále chyběl. A získat ho tady pro mě moc znamená,“ vyznala se Češka, jež finále uzavřela vítěznou smečí a ke dvěma olympijským zlatům přidala jedenáctý grandslamový titul.

Zatímco Verbeek plánoval velkou oslavu, Siniaková se musela chystat na další zápas. Již v pátek ji čeká semifinále čtyřhry po boku Američanky Taylor Townsendové.