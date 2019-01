Prognózy Sportu 2019: zrodí se bronz z MS i nečekaný finalista extraligy | iSport.cz

Bronz z hokejového MS, mistrovská Slavia i osmifinále MS basketbalistů. Co vše prorokuje deník Sport pro rok 2019? • FOTO: koláž iSport.cz Začal rok 2019 a deník Sport si pro vás připravil velkou prognózu. Kdo vyhraje fotbalovou FORTUNA:LIGU, jak dopadnou česká esa a co ještě předvede hokejová legenda Jaromír Jágr?

Pastrňákovy góly Odhad Sportu: Zlomí kótu 50 Střeleckým maximem Davida Pastrňáka v NHL je 35 branek z minulé sezony. Tohle číslo dost výrazně přeskočí. Po Novém roce zase přijdou jeho gólové vlny, Boston se v pohodě přihrne do play off a mladý šikula zlomí metu 50 branek za sezonu. Výjimečná sezona bude pokračovat, jeho úsměv nezmizí. Mimochodem, bude to poprvé od roku 2006, co se na výjimečné číslo dostane další Čech, tehdy to dokázal Jaromír Jágr, když ještě nastupoval za New York Rangers (54 gólů).



Ale pozor, i když hranice 50 branek znamená v NHL velkou výjimečnost a vydrápou se na ni jen ty největší střelecké hvězdy, korunu pro nejlepšího kanonýra ligy David Pastrňák nezíská. Tahle sezona je z pohledu vstřelených branek nejlepší za poslední roky, v celkovém pořadí skončí kolem pátého místa. Vítěz Maurice Richard Trophy musí nahromadit přes 60 gólů. Sezona bude ale znamenat průlom. Z Pastrňáka přestane být hvězdička, stane se z něj regulérní hvězda NHL. David Pastrňák se v této sezoně rozstřílí. • Foto ČTK/AP





Hokejová reprezentace

Termín: 10. - 26. května Odhad Sportu: konečně bronz Vlastně už ty velké hokejové akce z českého pohledu dost splývají. Občas vyjde čtvrtfinále, ale tím to hasne, pak se zatáhne opona, medaile si vozí jiní. Dokonce už i Švýcaři a Němci. Česko pořád nic. Na Slovensku to ale vyjde, po sedmi letech to skončí zase bronzem. Pravda, až do mistrovství světa se bude debatovat, jestli si Miloš Říha počíná správně, jeho výběr hráčů se bude řešit. On totiž překvapí.



Oproti celé Euro Hockey Tour, kde sehrával zkušené jádro, vezme na akci hodně mladý tým. Z NHL mu přijede Jakub Voráček, pak zatím dost neokoukaní hráči jako Pavel Zacha, David Kämpf nebo Ondřej Kaše. Z evropské party zůstane silné trio Kubalík-Kovář-Gulaš.



S Markem Kvapilem se Říha nedomluví, zato pobere všechny tři Zohorny, plus Radovana Pavlíka a Ondřeje Beránka. Česko bude rychlé, ve čtvrtfinále složí Finy, v semifinále ho rozstřílí McDavid s Kanadou, ale bitva o bronz s Ruskem? Dopadne z pohledu národního týmu dobře. Český hokejový národ bude slavit zisk bronzového kovu. • Foto ČTK

Návrat Koukalové

Odhad Sportu: 2019? Spíš ne. Ale pak?

Otevřené je vše a ona sama moc dobře ví, proč vytrvale opakuje: Nikdy neříkej nikdy. Rozhodnutí zda se vrátit nebo ne, je jen na ní. Podle českého biatlonového svazu má Gabriela Koukalová i přes šrumec, který způsobila vydáním své autobiografie, cestu do týmu, za splnění určitých podmínek, otevřenou a teď už se vše spíše staví do roviny osobních vztahů a jejich možného narovnání.



Situaci jí sice může komplikovat fakt, že se svaz staví proti vytvoření tzv. soukromého týmu ala Anastasia Kuzminová, čili pokud by se Koukalová chtěla do světového biatlonu vrátit, jiná cesta než přes ´oficiální´ reprezentaci pro ni není, ten motor v sobě ale stále má. Opět začala posilovat, s pohybem se vrátila radost a vyloučeno tak není nic. Těžko sice věřit, že by se chtěla vrátit už v roce 2019, rok poté, co ji biatlon tak přestal bavit a odešla z něj, stále je jí ale teprve 29 let. Čas a prostor k návratu tu je a něco mi říká, že vše zintenzivní především v dalších letech – před olympiádou v roce 2022! Gabriela Koukalová se může vrátit na závodní tratě. • Foto Barbora Reichová (Sport)

Basketbalová reprezentace na MS



Termín: 31. srpna - 15. září Odhad Sportu: osmifinálová fáze Jan Veselý aktuálně patří k nejlepším hráčům elitní Euroligy, Fenerbahce Istanbul je s ním na úplné špici tabulky (bilance 14:1) a Tomáš Satoranský zase v zámořské NBA znovu potvrzuje, že dovede svými přihrávkami i střelami táhnout Washington Wizards k výhrám. Pokud tihle dva vydrží zdraví, čeští basketbalisté mohou při účasti na zářijovém mistrovství světa v Číně (kam se dostali poprvé po 37 letech) pomýšlet i na trápení věhlasných týmů.



Ač se základní čtyřčlennéí skupiny, z nichž do osmifinálové fáze postoupí dva nejlepší, budou losovat až v březnu, Češi by už nyní měli mít za cíl postup z ní a bez šance rovněž nemusí být i co se týká možného boje o postup do čtvrtfinále mezi osm nejlepších. Při svém debutu na takto velké akci se mohou stát štikou celého šampionátu. Odvážná vize? Koneckonců, kdy jindy než ve chvíli, kdy jejich hlavní lídři dorostli do nejlepších let a zbytek kádru jim umí sekundovat. Nevýhodou snad může být oproti velikánům užší kádr. Basketbalová reprezentace v čele s Tomášem Satoranským postoupí na MS ze základní skupiny. • Foto Barbora Reichová (Sport)





Kvalifikace na fotbalové EURO

Termín: březen 201 - březen 2020 Odhad Sportu: Česko postoupí z druhého místa Z každé z deseti kvalifikačních skupin postoupí přímo na evropský šampionát první dva. V pětičlenném „našem“ áčku je největším favoritem Anglie, čtvrtý tým posledního mistrovství světa. Budiž, ať vyhraje, je dobrá. Za ní už se ale skládají reprezentace, z nichž český výběr má velkou šanci uškubnout si radostnou druhou pozici. Největším soupeřem mužstva Jaroslava Šilhavého budou Bulhaři a Černá Hora, Kosovo je outsiderem skupiny.



Protože se pod novým koučem národní tým výsledkově a taky herně docela zvednul, krášlí taková vzpruha šance na postup na EURO. Koneckonců je přímo i svazovým zadáním, že Češi se musí účastnit závěrečného turnaje v roce 2020. Zvládnou to, možná s obtížemi, přes drobnou ztrátu s Bulharskem, ale proklouznou mezi 24 nejlepších mužstev kontinentu. Fotbalová reprezentace se dostane mezi 24 nejlepších mužstev kontinentu. • Foto Michal Beránek (Sport)





FORTUNA:LIGA

Termín: 9. února - 25. května Odhad Sportu: 1. místo Slavia Nejvyšší fotbalová soutěž se hraje poprvé v novém formátu, který její pořadí může výrazně ovlivnit. Po třiceti kolech základní části si to totiž skupina šesti nejlepších týmů rozdá každý s každým o titul, takže pokud nebudou mezi jednotlivými celky obrovské bodové rozdíly, může se pořadí rychle měnit. Druhá Plzeň ztrácí po 19. odehraných kolech na vedoucí Slavii pouze čtyři body, takže boj o titul zůstává stále otevřený.



A může jej ovlivnit i účast obou nejlepších českých mužstev v jarní části Evropské ligy. Pro červenobílé mluví kromě náskoku šíře kádru a kvalitní sportovní vedení v podobě tandemu Jan Nezmar-Jindřich Trpišovský. Slavia nicméně bude pod silným psychickým tlakem, naopak Viktoria nemá co ztratit a na její šéfy Adolfa Šádka a Pavla Vrbu je taky spoleh. Červenomodří mají navíc s bojem o titul bohaté zkušenosti. Pražská Slavia získá ligový titul. • Foto Barbora Reichová (Sport)





Co ještě předvede Jaromír Jágr?

Odhad Sportu: velký návrat a konec Jestli máte rádi pohádkové happy endy, tenhle příběh bude jistojistě právě pro vás. Jaromír Jágr, ikona nejen toho českého, ale i světového hokeje, odehrál poslední zápas ve slavné NHL na Silvestra před rokem, od té doby to s ním šlo kvůli sérii zranění hokejově z kopce. Ale teď přijde konečně jeho čas: nezdolný veterán zase naskočí do kladenské sestavy.



Přestože neodehraje všechny zápasy, i tak bude oporou svého milovaného klubu a na ledě nepřehlédnutelnou postavou. Hlavně v play off a v baráži. Spolu s navrátilcem a dalším hvězdným odchovancem Tomášem Plekancem budou soupeřům opravdu zatápět a nakonec dovedou Rytíře až do vysněné extraligy - na úkor trápících se Pardubic. Jaromír Jágr pak ukončí kariéru... S vědomím, že splnil přesně to, co si předsevzal: dostat Kladno zpět mezi tuzemskou elitu. Jaromír Jágr se opět ukáže kladenským fanouškům. • Foto Martin Sekanina (Blesk)





Ostatní v akci



Petra Kvitová

Odhad Sportu: konečně zazáří na grandlsamu, zahraje si alespoň finále Dvojnásobná wimbledonská šampionka je mistryní klasických turnajů WTA a otloukánkem na grandslamech. Hrozivá statistika říká, že od svého druhého titulu z All Engalnd Clubu v roce 2014 nastoupila Kvitová na dalších 20 grandslamech a na nich zvládla pouze dvě čtvrtfinále. Je naprosto proti logice, aby se tak dobrá hráčka nedokázala dostat do laufu i na akci velké čtyřky. Letos to vyjde!



Odchod z Washingtonu

Odhad Sportu: sezonu tu minimálně dohraje



Když už Tomáš Satoranský nebyl vytrejdován nebo neodešel doposud, je na 95 % vyloučené, že by se u něj mělo v posledních měsících před koncem smlouvy něco měnit. O to víc, když bude teď při absenci Johna Walla dostávat zase více šancí jako v minulé sezoně. Po sezoně je to však otázka jiná a věřím, že svými výkony upoutal zájem i jiných týmů. Ve hře budou jak lepší peníze, tak i touha po větší roli. Ve Washingtonu se mu líbí… teď ho ale bude muset klub přesvědčit, že o něj stojí.



Sparta a Zdeněk Ščasný

Odhad Sportu: na jaře bude týmem s největším držením balonu, Zdeněk Ščasný zůstane



Sparta během krátké zimní přestávky neodstraní všechny problémy, které ji trápí, výrazně ale řízne do složení kádru. To se ve druhé polovině sezony projeví zlepšenými výkony, mnohem dominantnějším způsobem hry a schopností hodně držet balon. V lize to ale bude stačit pouze na třetí příčku, Slavii ani Viktorii nedožene. V létě pak bude nový sportovní ředitel Tomáš Rosický pokračovat v přetváření mužstva k obrazu svému, trenér Zdeněk Ščasný povede mužstvo i do další sezony.



Extraliga

Odhad Sportu: titul pod Ještěd



Nemastné a neslané ploužení Komety základní částí vezme za své, nebojte. Zase nakopne ten svůj play off pohon, jenže v sedmizápasovém semifinále podlehne Liberci. Filip Pešán bude svými mediálními výstupy dráždit celé Brno tak, že se na Kometě dočká speciálního chorea. Ale připraví svůj tým tak, že vyhraje celou soutěž. K životnímu představení se rozchytá Roman Will, k nezastavení bude Michal Birner. Martin Ševc půjde v play off jen třikrát na trestnou.



Češi a Stanley Cup

Odhad Sportu: Palát ve finále



Před rokem byl Stanley Cup v Česku dva dny díky Jakubu Vránovi s Michalem Kempným. Teď si dá od výletu sem pauzu. Tampa s Ondřejem Palátem sice bude k vysněné metě hodně blízko, jenže to nakonec nedopadne, vítěz bude ze Západní konference. Poprvé v historii NHL se zapíše na pohár Winnipeg Jets, tým bez jediného Čecha na soupisce. Palát ovšem bude patřit k důležitým postavám play off, vedle Stevena Stamkose prodá svůj důraz. Jenže už podruhé v kariéře prohraje finále. Prestižní Stanley Cup tentokrát do Čech nepoputuje. • Foto Profimedia.cz