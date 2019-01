Vystrašená Plíšková musela překonat sama sebe. Takového hada v rukou ještě neměla!

Byla celá nesvá. „Není ten had nebezpečný?“ ujišťovala se Kája. „Ne, je to neškodná nejedovatá krajta,“ konejšil ji chovatel. A tak se nechala ukecat a vzala ji do rukou a kolem krku. Ale jen na chvilinku. „To stačí,“ bránila se a pak vysvětlovala: „Hrozně se hadů bojím. Ale snažila jsem se ho aspoň chvilku podržet.“

To s dalšími zvířátky to šlo Karolíně lépe. A to i s malým sladkovodním krokodýlem. „Ten je lepší než had. Tolik se nehýbe. Ale líbat ho nebudu,“ smála se.

Zatímco ježura australská na českou tenistku moc dojem neudělala – což však platilo i obráceně, když se chomáč ostnů při setkání pokálel – bettongia Plíškovou naprosto dostala. „To je můj šampion. Toho jsem si oblíbila. Je krásný a roztomilý,“ povídala na adresu klokánka králíkovitého. I když i on ji překvapil. „Ale ne, on se hýbe!“ pískla Kája, jedna z favoritek na titul z nacházejícího Australian Open.