Brzdi, brzdi... A pak přemet! Kazach proletěl na Turné čtyř můstků bariérou

Krásný můstek Bergisel tyčící se nad rakouským městem je pověstný nejen svou ikonickou nájezdovou věží, ale i dojezdem do protikopce. Často se stává, že skokanům po letu chybí rychlost, nevyveze je to až za horní hranu, a pak s problémy »parkují« na plošinách ve svahu. Nejednou to už skončilo jízdou po zadku zpět do ďolíku. Ale Muminov měl úplně opačný problém.

V tréninku na třetí závod Turné čtyř můstků dopadl už na metu 95 metrů, na bubnu nabral velkou rychlost a jeho lyže nechtěly ani v prudkém stoupání zpomalit. Marný byl i Sabiržanův pokus o brzdný manévr. V plné rychlosti tak narazil do reklamní plochy, přes kterou se přetočil a po hlavě zahučel až do prostoru, kde závodníci poskytují rozhovory. „Takhle rychle ještě žádný skokan za novináři nepřišel,“ vtipkovali němečtí komentátoři.

I když by si za kaskadérský kousek zasloužil samé dvacítky (nejvyšší stylové známky ve skocích), měl smůlu. V tréninku se neudělují. Z nehody Kazach odkráčel otřesen, ale po svých, a nastoupil i do následné kvalifikace. V té ale skončil třetí od konce a na další přemety přímo v závodě mohl zapomenout.