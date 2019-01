Ostuda českých fotbalových bafuňářů. Zapomněli na Adamce (†76), neposlali ani kytku!

Prezident Slovenského fotbalového svazu Ján Kováčik dorazil do Trnavy, aby se rozloučil s bývalým reprezentantem Jozefem Adamcem • Martin Sekanina (Blesk)

Smuteční věnec doputoval do Trnavy samozřejmě také z Julisky, kde Adamec rovněž působil • Martin Sekanina (Blesk)

Odešla legenda federálních časů. A co na to český fotbalový svaz? Nic! Na velkolepé rozloučení s Jozefem Adamcem (†76) neposlala do Trnavy žádného zástupce. Ani kytici či věnec!