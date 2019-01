Starost o vyzáblou šampionku: Kvitová se ztrácí před očima! Petro, kdo ti tohle dovolil?

Srovnání těch dvou fotek bije do očí, přitom je dělí pouhý rok. Petra v Austrálii – loni a letos. Pohublé tváře, štíhloučké tělo a hlavně ultratenké nožky. Vždyť jsou jako tyčinky! Že jí to sekne a je kočka? Fajn, jenže Petra přece není modelka pohupující se na molu, ale profesionální sportovkyně čelící velké zátěži.

„Fyzicky se zatím cítím moc dobře, žádný problém,“ zopakovala česká hvězda. Výsledky jí zatím dávají za pravdu. Na kurtu doběhne snad každý míček, nepřišla ani o svoje drtivé údery. A jako žena je pochopitelně šťastná, jak každý chválí její figuru.

Přitom už loni se o ní psalo, jak je hubená a na hony vzdálená baculce ze svých teenagerovských let. „Mě se za den zeptá dvacet lidí, co jsme dělali, že tak hrozně zhubla. A že jí to strašně sluší. Jestli tohle Péťa slyší pořád, tak se jí to do hlavy dostane. Takže váhu monitorujeme,“ prozradil tehdy deníku Sport její kondiční kouč David Vydra.

Uplynul rok a svoji štíhlou postavu posunula o další level! Vážně nemá psychické či zdravotní trable? Lidé z jejího okolí to striktně odmítají: „To vůbec ne! Petra jí úplně normálně, jen poněkud nepravidelně.“ Je to dáno i tím, že nemá partnera, takže než aby si uvařila, jen si něco málo zobne. Anebo vůbec nic..."

Vysvětlení může být jednoduché. Při prosincové kondiční přípravě v Dubaji dřela víc než kdy jindy. „Bylo to náročné. Jsem spokojená, co jsme odtrénovali, základní kámen pro sezonu jsme položili,“ culila se. A také základní kámen pro její hmotnost. Ta se při výšce 182 cm od pro ni ideální sedmdesátky nebezpečně blíží šedesátce. Proto fanoušci bijí na poplach!

REAKCE FANOUŠKŮ NA TWITTERU:

„Můj bože, Kvitová vypadá o tolik štíhlejší než loni! Jen se podívejte na její ruce a nohy...“

Jeff Unger‏

„Pokud se Kvitová nevrátí na váhu z roku 2016, můžeme od ní očekávat maximálně dvě výhry v řadě.“

Silaslej

„Petro, kdo vám dovolil tak strašně zhubnout?“

Trevorjab

„Kvitová hraje skvěle, ale co ta postava? I když pokud se tak cítí dobře a vyhovuje to jejímu tenisu, tak proč ne?“

Awalify

„První zápasy nové sezony ukázaly hlavně jedno: Kvitová vypadá děsivě hubeně!“

Ariel

