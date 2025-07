Rekord padl: West Ham přitlačil a má Dioufa. Slavia dostane 550 milionů plus bonusy

Trenér Jindřich Trpišovský se smířil už v týdnu, že přijde o hvězdu, kterou vypiplal. Dvacetiletý Senegalec, který přispěl k mistrovské jízdě deseti body za sedm gólů a tři asistence, byl na listu mnohých bohatých.

Premier League byla jeho sen, logicky. Koho není, že?

V posledních dnech se však zdálo, že se kauzu přestup El Hadjiho Malicka Dioufa až nepříjemně táhne. Šlo však spíše o bojovou přestávku, taktické tahy. Bylo zřejmé a velmi pravděpodobné, že ke shodě nakonec dojde.

West Ham United vyčkával, podle informací Sportu dlouho držel svou nabídku pod 20 miliony eur - nejprve na devatenácti, pak přihodil půl milionu. Jaroslav Tvrdík, výkonný šéf Slavie, se se sumou nechtěl spokojit. Na druhou stranu Angličané, do jejichž portfolia majitelů patří také český byznysmen Daniel Křetínský, nehodlali ihned vysázet na dřevo 25 milionů eur, tedy 625 milionů korun.

Bylo nutné, aby se představy obou stran sblížily.

To se stalo v sobotu, v neděli pak byl deal potvrzen. Co se událo? WHU prostě přitlačil - a to na dvou frontách. Zaprvé zvedl nabídku, zadruhé naznačil do Prahy, že by také mohl s obřího kšeftu vycouvat. Londýnský klub chtěl mít Dioufa v kádru co nejrychleji, už ho příliš nebavilo akci natahovat. Proto vzkázal: Dohodněme se, nebo půjdeme jinam.

Na listu měl na pozici levého wingbeka tři varianty. Kdyby se mu nepodařilo dotáhnout debaty s pražským partnerem, začal by se ohlížet jinde. Nakonec se tak nestalo, a proto si Diouf mohl užít velkolepou rozlučku.

Do duelu s Drážďany naskočil na posledních šest minut, stadion málem spadl. Do hry se příliš nepouštěl. Na konci poklekl a políbil trávník, na němž si vykopal velký přestup. K posunu mu podle všeho pomohl také fakt, že WHU v pátek pustil ofenzivního univerzála Mohammeda Kuduse do Tottenhamu, za nějž by měl vyinkasovat téměř 1,4 miliardy korun.

Během půl roku tak červenobílí prodali už druhého borce do nejsledovanější soutěže světa. V zimě zamířil do Tottenhamu brankář Antonín Kinský, za nějž londýnský kolos zaplatil 430 milionů korun.

Diouf přinese do kasy ještě o 200 milionů více.