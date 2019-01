Kvitová zvládla úžasné drama a má titul ze Sydney, slaví i Siniaková | iSport.cz

Osmadvacetiletá Kvitová v Sydney triumfovala stejně jako v roce 2015. Levou rukou hrající tenistka potvrdila, že finálové zápasy umí a prohrává v nich jen zřídka. Bilanci v bojích o titul si vylepšila na 26:7 a uspěla v osmém finále v řadě.

V prvním setu jako by ještě Kvitová byla unavená ze semifinále, které dohrála hodinu po půlnoci. O úvodní game přišla po páru dvojchyb, byla pomalá, zatímco Bartyová odehrála skoro perfektní sadu a Češka získala jen jeden game.

Od druhého setu Kvitová hru vyrovnala a postupně se dostávala do ráže. Za stavu 5:5 si vypracovala první brejkbol a hned ho proměnila. Vzápětí při svém podání set dokončila milimetrovým bekhendem na lajnu, což potvrdilo jestřábí oko.

V dramatické třetí sadě prohrávala česká tenistka už 0:3, ale srovnala a z tribun se ozývalo hlasité "Pétra Kvitová". Dvakrát pak podávala na výhru, ale ani jednou neuspěla, přičemž do tie-breaku set posunula po dvou dvojchybách.

V tie-breaku odskočila do vedení 3:1, ale po její desáté dvojchybě v utkání bylo srovnáno. Přestože dostávala křeče, vybojovala si tři mečboly a po dvou hodinách a devatenácti minutách hned ten první využila 32. vítězným úderem.

"Omlouvám se, že ti to doma nevyšlo," řekla Kvitová při ceremoniálu na dvorci k Bartyové. "Děkuju všem, i českým fanouškům. Byly to tady dlouhé dny," připomněla časté přerušování a odkládání zápasů kvůli dešti. "Petro, hrála jsi neskutečně. Dělala jsem, co jsem mohla, ale nestačilo to. Hodně štěstí," řekla Bartyová, která prohrála finále v Sydney i loni.

Šestadvacátým vavřínem v kariéře si Kvitová upevnila postavení třetí nejlepší Češky a už jen jeden triumf ji dělí od Hany Mandlíkové. Nedostižná bývalá světová jednička Martina Navrátilová během kariéry slavila ve dvouhře 167 titulů.

Siniaková vyhrála v Sydney s Kruničovou čtyřhru

Kateřina Siniaková vyhrála čtyřhru na turnaji v Sydney a připsala si na okruhu WTA pátý deblový titul. Světová jednička ve čtyřhře hrála tentokrát v páru se Srbkou Aleksandrou Kruničovou a v dohrávaném finále porazily japonsko-polský pár Hozumiová, Rosolská 6:1, 7:6.

Siniaková hrála s Kruničovou, protože její obvyklá spoluhráčka Barbora Krejčíková zkusila štěstí v singlové kvalifikaci melbournského grandslamu. Finále čtyřhry začalo už v pátek, před deštěm stihly Siniaková a Kruničová vyhrát první set jasně 6:1, ale ve druhé sadě vedl 2:0 japonsko-polský pár. V dohrávce Siniaková s Kruničovou ztrátu dohnaly a o výhře rozhodly v tie-breaku, který získaly poměrem 7:3.

Tenisový turnaj mužů a žen v Sydney (tvrdý povrch):

Muži (dotace 589.680 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

De Minaur (5-Austr.) - Simon (4-Fr.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - finále:

J. Murray, Soares (2-Brit./Braz.) - Cabal, Farah (1-Kol.) 6:4, 6:3

Ženy (dotace 823.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Kvitová (5-ČR) - Bartyová (Austr.) 1:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - finále:

Siniaková, Kruničová (ČR/Srb.) - Hozumiová, Rosolská (Jap./Pol.) 6:1, 7:6 (7:3).