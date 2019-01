Železná Sparta! Legendy slavily padesát, jak dnes vypadají a co dělají?

Co si budeme povídat! Ani těmhle legendám to nestojí a padesátiny se jim vešly do šestapadesáti dnů. Tak to velikáni vzali na oslavě jedním vrzem.

Mistr driblingu Lumír Mistr. Gólman vicešampionů Evropy Petr Kouba. Mýty opředený čarostřelec Horst Siegl. Malý velký muž ze středu pole Martin Frýdek. Byli to vítězní válečníci na place. Vykopali tam v rudém triku sakumprásk pětadvacet mistrovských medailí. Co by dnešní Letenští za nějaké dali…

Jak skvěle to uměli s merunou, tak za to uměli vzít i po mači u piva. „Váleli jsme na hřišti i mimo,“ chechtal se Lumír »Máňa« Mistr v sobotu na Žižkově v restauraci Na Cibulkách. Přišel o berlích, protože má rozhašené koleno, ale dováděl jako jura.

Merenda, kterou uspořádali fanoušci Sparty, se povedla náramně a gratulanti stáli také za to. Přišli Jan Berger (63, letenský bůh), Jozef Chovanec (58, šéfuje svazové komisi rozhodčích), Jaromír Blažek (46, dělá manažera futsalové Spartě), Jiří Novotný (48, pomáhá rudému áčku s tréninky) či Tomáš Jun (35, má vlastní fotbalovou akademii).