Růžička o Spartě: Hodně nahazují, sráží se. Hrají jednoduchý styl | iSport.cz

Proti Spartě vám vyšlo udržení bodové série o chlup, druhou asistenci vám připsali až dodatečně. Vnímal jste to?

„Měli v tom nějaký zmatek. (usměje se) Byl to těžký zápas a bylo úplně jedno, kdo ten gól dá, my jsme se chtěli hlavně po sobotě (prohra ve Vítkovicích 2:3) revanšovat. Ve Vítkovicích jsme si nezasloužili prohrát, nebylo úplně jednoduché to skousnout. Super výkon dneska.“

Hlásil jste se o přihrávku u sudích?

„Ne, to ne. To je na nich, jestli mi ji tam doplní nebo ne.“

Bylo proti Spartě znát, že jste ve Vítkovicích ztratili hodně sil?

„Těžké to bylo. Oba ty zápasy byly velmi těžké. Včera nás to mohlo poznamenat i psychicky, protože jsme nebyli horší a body jsme jim tam nechali. O to více nás to mrzí a štve. Jsem rád, že jsme to vyhodili z hlavy a vyhráli. To bylo důležité.“

Jak na vás působila hra Sparty?

„Ne úplně špatně, hodně makají, pracují, snaží se dodržovat systém od trenéra. Takový zámořský styl. Hodně nahazují, sráží se, hrají jednoduchý styl hokeje.“

Pražané poprvé nasadili do brány Sedláčka, rozebírali jste, jak na něj při jeho premiéře?

„Věděli jsme to, Venca (Varaďa) říkal, že bude chytat. Známe jej ze Zlína, věděli jsme, co a jak. Snažili jsme se to tam rvát, chytal docela dobře.“

Sparta měla paradoxně nejvíc šancí při vašich přesilovkách. Jeden gól dala těsně po jejím skončení, za stavu 1:1 se v oslabení do sóla urval Smejkal. Čím to?

„Přesilovky nehrajeme v poslední době vůbec dobře, na tom musíme pracovat. I ve Vítkovicích jsme soupeři výhru dali, dělali jsme chyby. Ne každý zápas nám to tam bude gólově padat. Musíme umět vyhrávat i tak, jako proti Spartě, kdy jsme to zvládli na dva góly.“