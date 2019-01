Skvělá kariéra, až na jeden zápas. Turek si rýpl do Čecha a oživil smutek

Byl to dost možná nejsmolnější zápas v celé kariéře Petra Čecha. Na EURU 2008 Češi nastoupili v rozhodujícím souboji o postup ze skupiny proti Turecku a byli velmi blízko splnění stanoveného cíle.

Po úvodní výhře nad Švýcarskem 1:0 a prohře s Portugalskem 1:3 měl národní výběr rozehranou partii s Tureckem excelentně. Po přesné hlavičce Jana Kollera a trefě Jaroslava Plašila vedli svěřenci trenéra Karla Brücknera už 2:0, vzápětí navíc Jan Polák nastřelil po centru Libora Sionka tyč.

Nicméně závěr duelu se Čechům vůbec nevyvedl. V 75. minutě skóroval přízemní ranou Turan Arda a 30 tisíc diváků čekalo na rozuzlení zápletky. Tu trochu nečekaně přinesl právě Nihat Kahveci. Nejprve v 87. minutě, poté co Čechovi vypadl míč z rukavic po centru z pravé strany, dorazil balon do branky a následně povedenou ranou překonal o dvě minuty později po chybě defenzivy vybíhajícího českého brankáře podruhé.

Po více než deseti letech bývalý turecký útočník nezapomněl. Jen co se dozvěděl o Čechově konci kariéry, nebál se do protivníka rýpnout. Poslal tweet s jasným vzkazem. „Neuvěřitelná kariéra, skvělé výkony po mnoho let. Až na jeden zápas."

İnanılmaz kurtarışlar,yıllarca gösterilen muhteşem bir performans 👍👍👍 @PetrCech . Bir maç hariç 😉😉.. Best regards 🙏 — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 15. ledna 2019

Šestatřicetiletému gólmanovi se určitě zmiňovaný osudový zápas, kvůli kterému Češi do další fáze turnaje nepostoupili, z hlavy nevytratil. Vzpomínka oživená Turkem Kahvecim mu možná trochu zkazila jinak krásný rozlučkový den.

Mezi dalšími vzkazy byly i přání od špičkového brankáře Thibaulta Courtoise, kolegy Tomáše Vaclíka nebo legendárního Španěla Ikera Casillase.