Petr Čech: Konec kariéry! Brankář oznámil šokující novinu | iSport.cz

Rekordman v počtu startů za český národní tým (124) do Arsenalu přišel v roce 2015 z Chelsea, kde strávil jedenáct let. Čech začal aktuální sezonu jako jednička "Kanonýrů", ale po zranění musel přepustit místo v brance Němci Berndu Lenovi.

"Stejně jako jsem cítil správnost ukončení svého angažmá v národním týmu, jakkoliv jsem byl v dresu reprezentace šťastný, cítím to stejně také nyní. Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít," uvedl Čech v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

Čech se v Anglii vypracoval v jednoho z nejlepších brankářů své generace, odchytal 443 zápasů a překonal rekord Premier League v počtu čistých kont. Aktuálně má na kontě 202 utkání bez inkasované branky.

"Přemýšlel jsem dlouho, to rozhodnutí ve mně zrálo. A jsem přesvědčen o tom, že přichází ve správný čas. V létě to bude přesně 20 let od chvíle, kdy jsem podepsal svoji první profesionální smlouvu. A 15 let od mého příchodu do Anglie," řekl Čech.

"Každý den své kariéry jsem věnoval sto procent tomu, abych byl platným hráčem svého klubu. V tom budu pokračovat také v následujících týdnech, z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu," dodal brankář, jenž reprezentační kariéru ukončil v létě 2016 po mistrovství Evropy ve Francii.

"Svoje rozhodnutí jsem chtěl oznámit s předstihem, abych dal klubu i všem zainteresovaným osobám možnost včas reagovat. Jednoduché je to se mnou v tom, že rozhodnutí podobného charakteru nebudu měnit," uvedl Čech.

Devítinásobný Fotbalista roku ČR má na kontě řadu týmových i individuálních úspěchů. Vyhrál Ligu mistrů i Evropskou ligu, čtyřikrát anglickou ligu, pětkrát Anglický pohár a třikrát anglický Ligový pohár. Také pomohl k triumfu českého týmu na mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2002, se seniorským národním mužstvem získal bronz na Euru 2004.

Budoucností se bude zabývat až po skončení sezony. "Udělám všechno pro to, abychom sezonu končili ziskem některé z trofejí. Právě to by byla ideální tečka. Veškeré další budoucí plány budu řešit až poté. Vím, že možností se přede mnou otevírá několik, nechám si vše pečlivě projít hlavou," konstatoval Čech.

Čechova kariéra Plzeň (1989-99), Blšany (1999-2001), Sparta Praha (2001-02), Rennes (2002-04), FC Chelsea (2004-15), Arsenal (od 2015) Zápasová bilance 124 zápasů v reprezentaci, 54 zápasů v české lize, 70 zápasů ve francouzské lize, 443 zápasů v anglické lize Týmové úspěchy bronz z EURO 2004, čtvrtfinále EURO 2012, účastník MS 2006 a EURO 2008 a 2016; mistr Evropy do 21 let 2002, čtvrtfinále MS do 20 let 2001; vítěz Ligy mistrů 2012 a Evropské ligy 2013; 4x mistr anglické ligy (2005-06, 2010, 2015), 5x vítěz Anglického poháru (2007, 2009-10, 2012, 2017), 3x vítěz anglického Ligového poháru (2005, 2007, 2015) Individuální úspěchy 9x vítěz ankety Fotbalista roku ČR (2005, 2008-13, 2015-16), 12x vítěz ankety Zlatý míč ČR (2005-08, 2010-14, 2016-18), vítěz ankety Talent roku ČR 2001, vítěz Ceny Františka Pláničky 2001 a Ceny Iva Viktora 2003, 2004 a 2005 pro nejlepšího českého brankáře roku; člen All Star týmu ME 2004; nejlepší brankář Ligy mistrů 2005, 2007 a 2008; vítěz ankety federace historiků a statistiků IFFHS o nejlepšího brankáře světa 2005; člen Klubu ligových brankářů

Petr Čech v dresu pražské Sparty odchytal v sezoně 2001/2002 27 zápasů, vychytal 17 čistých kont, ale přesto skončila Sparta druhá. Čechovi tak český titul ve sbírce chybí







