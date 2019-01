Čech a konec kariéry: Jak reagoval svět | iSport.cz

Aktualizovat článek

17:50 Petr Mrázek, hokejový brankář národního týmu a Caroliny: „Neuvěřitelná kariéra fenomenálního brankáře, ale také úžasného člověka. Měl jsem to štěstí, že jsem Petra potkal jako mladý a tehdy jsem od něj dostal nějaké cenné rady. Od té chvíle mi byl vzorem. Užij si poslední chvíle té úžasné jízdy, kterou si zažil za poslední roky“





17:40 Jan Říčka, dnešní skaut Manchesteru City, který Petra Čecha objevil v plzeňském dorostu na jaře 1999 a doporučil ho do Blšan, kde tehdy působil jako asistent trenéra Miroslava Beránka. Čech do Blšan i na jeho doporučení přestoupil a nastartoval tam svou výjimečnou kariéru. Tohle je část jeho vzpomínek, které prozradil pro Sport.

„V dorostenecké lize za Plzeň tehdy chytával Martin Ticháček (dnešní trenér plzeňských brankářů). Ten byl i v reprezentaci do osmnácti let, výborný gólman. Překvapilo mě, že nechytá on, ale ještě mladší brankář. Petra Čecha jsem tehdy vůbec neznal. Ale sám pro sebe jsem si řekl, že musí být dobrej, když dostal přednost. Už tehdy se mi líbila jeho schopnost dirigovat hráče. U mládeže jsem působil, vím, že mladší hráči se na starší spoluhráče bojí víc mluvit. Mladý hráč má respekt. Ale Petr netrpěl respektem ani přílišnou suverenitou. Pokyny, které vydával, byly smysluplné z hlediska organizace hry. Nejvíc mě upoutalo, že si nejen řídil defenzivu, ale spoluhráčům také radil, co mají dělat směrem do ofenzivy. To pro mě bylo velké překvapení, brankáři to tehdy nedělávali a mladí už vůbec ne.“

17:00 Tenista Radek Štěpánek a dlouholetý kamarád.

16:35 V Chelsea s ním strávil několik sezon. Nyní se Carlo Cudicini vyjádřil k ohlášenému konci kariéry Petra Čecha a na toto konto zavtipkoval. "Petře, nemohl jsi počkat ještě pár let a dát mi šanci, zachytat si chvíli za legendy Chelsea! Teším se znovu na boj o post jedničky. Gratuluji ti ke skvělé kariéře a přeji mnoho štěstí ve všem, co přijde dál."

PC1 @PetrCech you could have waited few more years to retire😡,to allow me the chance to play few more games with the Chelsea legends!!I’m looking forward to fight for the #1 jersey...again😂👍🏻Congratulations for an immense career and good luck for what comes next. 🙌🏻💙 #202cs #1 pic.twitter.com/yJxEjkVeW3 — Carlo Cudicini (@Capitancarloc) 15. ledna 2019

16:28 Hlavní kouč českého národního týmu Jaroslav Šilhavý ocenil především Čechův přístup. "Petr byl vždy maximální profesionál a myslím, že dokázal tento aspekt přenášet i na celý tým. Pokud se rozhodl po sezoně ukončit kariéru, tak jsem si jistý, že ví stoprocentně, proč to dělá, a plně musíme jeho rozhodnutí respektovat. Pro český nároďák odvedl spoustu skvělé práce, za kterou mu musím i já osobně opravdu poděkovat," řekl Šilhavý.

16:17 Bývalý brankář české fotbalové reprezentace Luděk Mikloško rozhodnutí Petra Čecha ukončit po sezoně kariéru ocenil. „Petr je jednoznačně nejznámější Čech v Anglii. Vybudoval si obrovský respekt. A to jak výkony, úspěchy, tak také vystupováním. Rekordy, na které v Anglii dosáhl, budou jen velmi těžko k překonání. Petr je inteligentní kluk, který se vždy choval slušně. Za celou kariéru neměl jediný skandál, nikdo proti němu nemůže říct půl slova. Koneckonců reakce celého fotbalového světa na jeho dnešní oznámení to jen potvrzují,“ uvedl Mikloško.

16:00 Na konec kariéry Petra Čecha, který nastane po této sezoně, zareagoval i Nihat Kahveci. Turecký fotbalista, který na EURO 2008 řídil v závěrečných minutách obrat proti českému týmu a zajistil Turkům postup ze skupiny. "Neuvěřitelná kariéra, skvělé výkony po mnoho let. Až na jeden zápas," pošťouchl končícího Čecha Kahveci.

İnanılmaz kurtarışlar,yıllarca gösterilen muhteşem bir performans 👍👍👍 @PetrCech . Bir maç hariç 😉😉.. Best regards 🙏 — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 15. ledna 2019

15:44 Bývalý anglický reprezentant a brankář týmů jako Manchester City, Liverpool, Watford či Portsmouth David James zavzpomínal na příchod Petra Čecha do Chelsea. "Jaká skvělá kariéra! Když Petr Čech podepsal smlouvu s Chelsea, zeptal jsem se Johna Terryho, jestli je to dobrý brankář. JT mi na to řekl: 'Když vystřelíš, chytí to. Když nacentruješ, chytí to taky.' To mluví za vše."

What an amazing career, superb!



When @petrcech

Signed for @chelseafc, I asked johnterry.26, 'Is Cech any good?'

JT said, 'if you shoot, he saves it. If you cross it, he catches it',…

15:23 Pozadu s poklonou nezůstal ani několikaletý Čechův kolega z národního týmu Tomáš Vaclík. "Dokonalý vzor reprezentanta naší malé země! Obrovská úcta a gratulace ke všemu, co se Ti podařilo dosáhnout," uvedl brankář Sevilly.

🇨🇿 Dokonalý vzor reprezentanta naší malé země! Obrovská úcta a gratulace ke všemu, co se Ti podařilo dosáhnout! 🎩



🇬🇧 Thank you for being my idol, an adviser and a teammate! Congratulations on everything you have achieved @PetrCech pic.twitter.com/zu85dz4c9K — Tomáš Vaclík (@vaclos31) 15. ledna 2019

15:12 Petr Čech byl vzorem pro mnoho mladých brankářů. "Gratuluji ke skvělé kariéře. Chci ti poděkovat za vedení a moudrost, kterou jsi mi dal, a to nejen jako profesionál, ale i jako člověk. Mnoho štěstí ve všem," napsal na svůj Twitter 25letý brankář Jamal Blackman, který pod českým gólmanem výrůstal v Chelsea.

Congratulations @petrcech on an amazing career 🙌🏾 I want to thank you for the guidance and wisdom you have given me, not only as a professional but as a person ☺️ Good luck for everything… https://t.co/m9JbuZyCVl — Jamal Blackman (@Big_Blacks) 15. ledna 2019

15:03 Další bývalý brankář pogratuloval Petru Čechovi ke skvělé kariéře. Tentokrát Shay Given, který v minulosti působil v Newcastlu či Manchesteru City.

Congrats to @PetrCech on an amazing career, 1 of the greatest ever GKs to play in the @premierleague Take a bow big man 🙌🏻 — Shay Given (@No1shaygiven) 15. ledna 2019

14:23 Na Petra Čecha nezapomněl ani brankář Realu Madrid Thibaut Courtois, který s českým gólmanem působil v Chelsea. "Děkuji Petře za veškerou pomoc během mého prvního roku v Chelsea. Gratuluji k úžasné kariéře. Byl jsi úžasným příkladem nejen pro mě, ale pro všechny brankáře. Hodně štěstí v budoucnu," napsal na svůj Twitter belgický brankář.

Thank you, @PetrCech, for your help during my first year in Chelsea. Congratulations on your amazing career! You were an exceptional colleague, friend and example for me personally and for all us, goalkeepers. Good luck in the future! pic.twitter.com/oqVPdCHAgM — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) January 15, 2019

14:08 "Jeden z mých favoritů. Budeš mi chybět Petře," reagoval na informaci o konci kariéry Petra Čecha brankář Ben Foster, který v současné době chytá v Premier League za Watford.

One of my all time favourites. You’ll be missed Petr 👏👏 — Ben Foster (@BenFoster) January 15, 2019

13:58 Fotbalový komentátor Sky Sports Gary Taphouse: "Netřeba říkat, jak neuvěřitelný brankář to byl, ale zároveň to byl gentleman, který mě po zápase nikdy neodmítl, když jsem ho požádal o rozhovor."

Happy retirement Petr Cech. An unbelievable keeper needless to say, but also an absolute gent who never once said no to a post-match interview request in my radio days. Top man 👍 https://t.co/PxTV74cv18 — Gary Taphouse (@garytaphouse) 15. ledna 2019

13:51 Bývalý parťák z reprezentace Tomáš Ujfaluši smeká klobouček...

Brašule..@PetrCech ,tak v letě už budeš duchodce,jako ja....😃😃Gratulace k Tvé užasne karieře,klobouček...👍👏👏👏 — Tomas Ujfalusi (@TomasUjfa) January 15, 2019

13:45 Sparta mimo jiné připomíná Čechův rekord v počtu nul v sezoně, ani 17 čistých kont v 27 zápasech ale tehdy nestačilo na titul...

Petr Čech ve Spartě:



⚽️ 2001 - 2002

⚽️ 27 utkání

⚽️ rekord v počtu nul v sezóně (17) a minut bez inkasované branky (903)

⚽️ výhry nad @Feyenoord, @fcsm_official i @FCPorto



👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Zrodila se hvězda!

Gratulujeme @PetrCech, bylo nám ctí být součástí takové kariéry! pic.twitter.com/Uafm6puC7C — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 15. ledna 2019

13:26 A takhle o rozhodnutí Petra Čecha informuje jeho aktuální klub Arsenal: Za tvůj absolutní profesionalismus, roli perfektního vzoru, za více než 50 čistých kont, pro tvou čestnost, morálku a inspirující práci s Nadací Arsenalu, ti chceme říct... Díky!

For your consummate professionalism, for being the perfect role model, for the 50 clean sheets, for your honesty, your integrity and for your inspiring work with @AFC_Foundation, we want to say…



Thank you, @PetrCech! ❤️ pic.twitter.com/AGXeIAAZKA — Arsenal FC (@Arsenal) January 15, 2019

13:20 Informace o konci kariéry Petra Čecha je první zprávou ve sportovní sekci webu BBC...

Zpráva o konci kariéry Petra Čecha na serveru BBC • Foto Repro BBC

13:05 "Šampion na hřišti i mimo něj." Petra Čecha si připomíná i Chelsea, se kterou dosáhl největších klubových úspěchů, včetně toho největšího - triumfu v Lize mistrů.

A champion on and off the pitch. 🏆



Enjoy your retirement, @PetrCech! pic.twitter.com/VrAa2UTTLj — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2019

13:01 K Čechově konci se vyjádřil i neméně slavný brankář Iker Casillas: "Jeden z nejlepších brankářů, které jsem kdy viděl."

All my respects for @PetrCech.🙌 One of the best goalkeepers I have ever seen. Good luck for the future. — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 15, 2019

12:50 Jako jeden z prvních reagoval bývalý skvělý útočník, anglický reprezentant a dnes televizní expert Gary Lineker: "Gratuluju Petru Čechovi k úžasné kariéře. Skvělý brankář, profesionál a gentleman, který byl obrovským přínosem pro náš sport."

Congratulations on a truly outstanding career to @PetrCech. A wonderful goalkeeper, professional and gentleman who has been an absolute credit to our game. Wish him all the very best in his retirement at the end of the season. 👏👏👏 https://t.co/E4NLRPew8R — Gary Lineker (@GaryLineker) January 15, 2019

12:40 Skvělou Čechovu kariéru připomíná i Twitter anglické Premier League...

Petr Cech announces that he will retire at the end of the 2018/19 #PL season.



A legend between the sticks. pic.twitter.com/ZECGFL9l1W — Premier League (@premierleague) January 15, 2019

12:30 Zprávu o Čechově konci kariéry přinášejí postupně všechna světová média, velkou pozornost budí jeho oznámení logicky v Anglii. Takhle informuje BBC...

🏆 5x FA Cup

🏆 4x Premier League

🏆 3x League Cup

🏆 1x Champions League

🏆 1x Europa League



What a career it has been for Petr Cech!



👉 https://t.co/D6i51PbLNK pic.twitter.com/sYFya3yVCZ — BBC Sport (@BBCSport) January 15, 2019

