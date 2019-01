Konec bitek? Zápasnice Rouseyová promluvila o těhotenství: Je to má vagína!

Ve čtvrtek se poprvé začalo hovořit o tom, že Rouseyová ukončí kariéru, protože plánuje založit rodinu. To se však zápasnice dotklo a chvíli na to vystartovala do protiútoku. „Upřímně nevím, proč si kdokoliv myslí, že je oprávněn mluvit o plánech pro mou dělohu,“ rozčilovala se bojovnice a pokračovala dál v intimním monologu.

„Je to moje vagína, můj život, nechte si spekulace pro sebe. Nechte mě a mé reprodukční orgány být.“ Rouseyová má smlouvu u organizace WWE do roku 2021, a tak se dá očekávat, že dítě bude plánovat až po vypršení kontraktu, ale jsou věci, kterým nelze poručit…