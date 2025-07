Pelta je vtipnej, popřál mi štěstí. Hollý o cestě do Sparty, vážné nemoci i hendikepu

PŘÍMO Z GRASSAU | Ve spojení s jeho jménem se mluvilo o zájmu z Ameriky, ale taky z Itálie nebo Německa. Ano, Dominik Hollý (21) by se rád v budoucnu posunul do top pěti evropských lig. Nyní však udělal jiný velký krok. Po roce a půl opustil Jablonec a zamířil do Sparty. „V souboji nedám nohu pryč. To jsem prostě já,“ představil se ofenzivní univerzál letenským fanouškům v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. V novém klubu si zvyká na vyšší intenzitu i komunikaci v angličtině.