Brahim Díaz (25 let, pravé křídlo)

Zápasy: 56

Góly: 6

Asistence: 8

Žluté karty: 1

Červené karty: 0

Minuty: 2 289

Už mnohokrát ukázal cit pro rozhodující momenty, ať už ze základu nebo z lavičky. Vytížení by si možná představoval vyšší, ale to může brzy přijít. Klub na něj dlouhodobě sází a údajně je blízko prodloužení smlouvy až do roku 2030.