Serena pařila. Divoký mejdan se slavným tenistou. Prachy létaly vzduchem!

Tenisovým superstar nechtíc dělala křoví Roddickova půvabná manželka Brroklyn Deckerová (31). Ta si k žhavému vystoupení vybrala skladbu »Sorry« od Beyoncé. Tedy píseň, jejíž videoklip twerkem okořenila právě Serena!

A shodou okolností to byla zrovna třiadvacetinásobná grandslamová šampionka, která se z ničeho nic zjevila na pódiu. „Prostředníčky nahoru,“ vyzývala diváky Deckerová. To už ale její milý dávno valil bulvy pár metrů za ní; na urostlou sexy bohyni, která se vrtěla jen v titěrném mundúru a botách na tom nejvyšším podpatku, co si jen dovedete představit!

Fanoušci ječeli nadšením. „Páni, to bylo fakt zábavný,“ rozplývala se pak u moderátora Williamsová. „Jsem tady, abych vyhrála,“ dodala rozesmátá!

Co na to Roddick? Nezůstal pozadu. Na kurtech sice nevypadal zrovna jako veselá kopa, teď ale přesvědčil o opaku. „Brooklyn, miluju tě, ale dneska tě dostanu. A až to přijde, prosím, nenech mě spát na gauči,“ smál se do kamery chlapík s dělovým servisem.

Píseň Bruna Marse »Fitnesse« pojal dokonale. Vzduchem létaly stovky dolarovek! A nakonec i jemu pomohla v roli rapperky Cardi B hvězda největší – Serena. „Vždyť jsem vám říkala, že jsem přišla uspět,“ chechtala se šampionka.

Soutěž, jejíž vítěze stanoví aplaus fanoušků, ovládla Deckerová. Domů si odnesla kromě hřejivého pocitu také obrovský mistrovský pás.