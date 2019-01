Žena zastínila hvězdy NHL. Za Utkání hvězd dostala Deckerová balík | iSport.cz

Olympijská vítězka a pětinásobná mistryně světa Deckerová měla jako figurantka o tři sekundy lepší čas než vítězný Němec Leon Draisaitl z Edmontonu. Syn bývalého kouče Českých Budějovic, Hradce Králové a Pardubic Petera Draisaitla soutěž absolvoval v čase 1:09,088 minuty.

Reprezentační spoluhráčka Deckerové Kendall Coyneová nahradila v bruslařské soutěži zraněného Nathana MacKinnona a stala se první ženou v historii, která se oficiálně představila v dovednostních soutěžích All Star Game NHL. Jedna z hokejistek, které jinak předváděly fanouškům jednotlivé disciplíny, skončila z osmi účastníků sedmá.

History was made and barriers were broke. It was such an honor to be the first woman to compete in the @nhl All Star Skills Competition last night. I can’t wait to see what the future holds! #NHLAllStar pic.twitter.com/Sc125oBGCx