Svět truchlí za Salu (†28): co vzkázala jeho sestra, Maradona nebo Özil?

Běžný let za novým angažmá se brzy proměnil v tu nejhorší noční můru. Letoun se Salou a pilotem Davidem Ibbotsonem se ztratil z radarů 21. ledna nad Lamanšským průlivem. Záchranáři jej oficiálně neúspěšně hledali tři dny. Výsledek přineslo až další pátrání, které umožnila veřejná sbírka, na níž se podílel třeba i Lionel Messi.

Malé letadlo bylo objeveno v neděli, v noci ze čtvrtka na pátek pak britská policie potvrdila, že v něm našla Salovo tělo. Argentinský útočník zemřel v osmadvaceti letech.

Tragédie kromě jiných zasáhla fanoušky Nantes i Cardiffu, kteří Salovi vzdali hold už při uplynulých zápasech. Francouzská liga jeho památku ještě uctí tím, že všechna víkendová utkání dvou nejvyšších soutěží začnou minutou potlesku.

„Tvoje duše bude v té mojí zářit navždy, projasňuje to mou další existenci,“ napsala na Instagramu Salova sestra Romina k fotografii svého bratra na stadionu v Nantes. Sociální sítě pak zaplavily také příspěvky spousty hvězd světového fotbalu.

„Chci vyjádřit svou účast rodině. Ani si nedokážu představit, jak těžké to pro vás je. Všichni jsme s vámi,“ vzkázal obránce Liverpoolu Dejan Lovren. „Odpočívej v pokoji,“ přidal stručně slavný útočník Wayne Rooney.

Legendární Diego Maradona na Instagramu publikoval fotografii předzápasového programu Cardiffu, který byl Salovi věnován. „Tahle smutná zpráva mě vážně mrzí. Spousta z nás pořád měla špetku naděje, Emiliano. Posílám velké objetí tvé rodině a přátelům,“ vzkázal Maradona svému krajanovi. Osmapadesátiletý internacionál se také finančně podílel na sbírce, která umožnila pokračovat v pátrání.

Německý záložník Arsenalu Mesut Özil připomněl i pilota havarovaného letounu Davida Ibbotsona, který se stále pohřešuje. „Nemám slov, abych popsal, jak smutné to je. Modlitby a myšlenky věnuju Salově rodině a také rodině pilota,“ napsal na Twitteru. Fotografii tragicky zesnulého fotbalisty na své sociální sítě přidal i brankář české reprezentace Tomáš Vaclík.

No words to describe how sad this is. 😪 Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤🙏🏼 #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk