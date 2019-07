Fortuna liga 2018/2019: Hrací model, rozdělení do skupin, sestup, titul | iSport.cz

SKUPINA O TITUL

KDO V NÍ NASTOUPÍ: týmy z 1. až 6. místa po základní části

HRACÍ SYSTÉM

1. klubům zůstává počet dosažených bodů v základní části

2. hraje každý s každým jednokolově

3. kluby umístěné v tabulce základní části na 1. až 3. pozici hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby ze 4. až 6. pozice hrají dvě utkání na domácím stadionu.

4. konečné pořadí ve skupině se určí podle umístění v nadstavbové části

CO JE V SÁZCE

1. mistrovský titul týmy na 1. a 2. příčce postupují do kvalifikace Ligy mistrů

2. do Evropské ligy se kvalifikují mužstva, která se v konečném pořadí umístí za týmy postupujícími do Ligy mistrů. S výjimkou posledního postupujícího mužstva, které se o účastnické místo v Evropské lize utká s vítězem skupiny o Evropu v kvalifikačním utkání. Do Evropské ligy půjde i vítěz Poháru FAČR, pokud se současně nekvalifikuje do Ligy mistrů.

3. pokud se vítězné mužstvo skupiny o Evropu stane zároveň vítězem Poháru FAČR, kvalifi kace o účastnické místo v Evropské lize se nehraje a do Evropské ligy postupuje poslední postupující mužstvo v konečném pořadí FORTUNA:LIGY.

CO ROZHODUJE PŘI ROVNOSTI BODŮ (platí i pro skupinu o sestup)

1. Vyšší počet bodů získaný v základní části

2. Vyšší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních v základní části

3. Brankový rozdíl ze vzájemných utkání v základní části

4. Vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních v základní části

5. Vyšší brankový rozdíl ze všech utkání v celé soutěži (včetně nadstavbové části)

6. Vyšší počet vstřelených branek v celé soutěži (včetně nadstavbové části)

7. Vyšší umístění v soutěži fair play

8. Los

SKUPINA O EVROPU

KDO V NÍ NASTOUPÍ: týmy ze 7. až 10. místa po základní části

HRACÍ SYSTÉM

1. hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání

2. klub umístěný v tabulce základní části na 7. příčce proti klubu na 10. pozici a klub umístěný v tabulce základní části na 8. příčce proti klubu z 9. pozice (semifinále)

3. první utkání se hrají na stadionu klubu, který se v tabulce základní části umístil níž

4. vítězná mužstva ze semifinálových dvojutkání postupují do finálového dvojutkání soutěže hraje se podle pohárové matematiky, branka docílená na hřišti soupeře má vyšší hodnotu

5. v případě shodného skóre z dvojutkání se hra prodlužuje o 2x15 minut, pokud se nerozhodne, následuje penaltový rozstřel

CO JE V SÁZCE

1. vítězné mužstvo postupuje do kvalifikačního utkání o účast v Evropské lize s posledním postupujícím do Evropské ligy ze skupiny o titul

2. kvalifikační utkání o účast v Evropské lize se hraje na jedno utkání - na stadionu účastníka skupiny o titul

3. poražená mužstva ze semifinále skupiny o účast v Evropské lize se umístí na 9. a 10. pozici konečného pořadí. Na 9. místě se usadí mužstvo výše postavené v základní části.

4.vítězné mužstvo finálového dvojutkání skupiny o účast v Evropské lize se umístí na 7. pozici a poražené mužstvo na 8. příčce

SKUPINA O ZÁCHRANU

KDO V NÍ NASTOUPÍ: týmy z 11. až 16. místa po základní části

HRACÍ SYSTÉM

1. klubům zůstává počet dosažených bodů v základní části

2. každý s každým jednokolově podle rozpisu utkání

3. kluby umístěné v tabulce základní části na 11. až 13. pozici hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby ze 14. až 16. místa hrají dvě utkání na domácím stadionu

CO JE V SÁZCE

1. po skončení soutěžního ročníku sestoupí z 1. ligy mužstvo, které se v konečné tabulce umístilo na 16. místě. Bude zařazeno do 2. ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v soutěži.

2. do 1. ligy postoupí vítězné mužstvo 2. ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro účast

v 1. lize

3. mužstva, která se v konečné tabulce 1. ligy umístila na 14. a 15. pozici, se účastní kvalifikačních dvojutkání s mužstvy, která se umístila na 2. a 3. příčce 2. ligy

4. vítězná mužstva kvalifikačních dvojutkání získávají právo na účast v následujícím ročníku 1. ligy, pokud obdrží licenci potřebnou pro účast v 1. lize

5. poražená mužstva kvalifikačních dvojutkání získávají právo na účast v následujícím ročníku 2. ligy

6. pokud se vítěz kvalifikačního dvojutkání vzdá práva na účast v 1. lize, nebo nezíská potřebnou licenci, získává toto právo poražené mužstvo z kvalifikačních dvojutkání, které se v konečné tabulce umístilo na vyšším místě. Přičemž pro tyto účely se vyšší místo určuje v tomto pořadí: 14. místo 1. ligy, 2. místo 2. ligy, 3. místo 2. ligy, 15. místo 1. ligy.

7. pokud se oba vítězové kvalifikačního dvojutkání vzdají práva na účast v 1. lize, nebo nezískají potřebnou licenci, získávají toto právo poražená družstva z obou kvalifikačních dvojutkání.

KVALIFIKAČNÍ DVOJUTKÁNÍ O ÚČAST V 1 . LIZE

3. mužstvo 2. ligy vs. 14. mužstvo 1. ligy skupiny o záchranu

15. mužstvo 1. ligy skupiny o záchranu vs. 2. mužstvo 2. ligy

Následují odvety v opačném gardu. Opět platí pohárová matematika, v případě nerozhodného skóre z obou utkání se prodlužuje 2x15 minut, je-li to třeba, následuje penaltový rozstřel.

NAPOMÍNÁNÍ KARTAMI V NADSTAVBOVÉ ČÁSTI

1. pokud by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů přesáhly konec základní části, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a namísto příslušné části trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta.

2. kdo bude v nadstavbové části napomínán v jednom ročníku žlutou kartou:

a) podruhé, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno soutěžní utkání

b) počtvrté, bude potrestán zákazem závodní činnosti na dvě soutěžní utkání

3. v případě, kdy by tresty zákazu závodní činnosti uložené za opakované napomínání hráčů přesáhly konec soutěžního ročníku, nebudou tyto tresty v tomto rozsahu vykonány a namísto příslušné části trestu zákazu závodní činnosti bude uložena peněžitá pokuta.

4. do kvalifikačních dvojutkání o účast v 1. lize se žluté karty z nadstavbové části ani z 2. ligy nepřenáší a pro účely evidence napomínání žlutou kartou se tato utkání nepovažují za utkání v nadstavbové části

5. do kvalifikačního utkání o účast v Evropské lize se žluté karty z nadstavbové části přenášejí