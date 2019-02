10 let od pompézního MS v Liberci: Dluhy zůstávají! Jak vypadají areály?

Byla to jedna z největších sportovních akcí, kterou Česko kdy uspořádalo. Náklady skoro 2,5 miliardy korun, 12 dní soutěží, stříbro Lukáše Bauera jako odměna pro fanoušky.

Nejvíc ale šampionát »proslavily« skandály, které se kolem něj kupily. A které odstartovalo dosazení Kateřiny Neumannové do čela organizačního výboru. Liberec s kandidaturou uspěl až napočtvrté a vždy za projektem stál Roman Kumpošt, který se také stal šéfem pořádajícího týmu.

Jenže necelé dva roky před startem byl na nátlak tehdejší ministryně školství Dany Kuchtové odvolán. Rošádu údajně upekli poradce premiéra Topolánka Marek Dalík, mediální magnát Jaromír Soukup, který byl náměstkem Kuchtové, a jeho přítel a lobbista Josef Jindra. Před sebe nastrčili bývalou lyžařskou hvězdu, se kterou Jindra vedl jeden ze svých vztahů, a mistrovství okamžitě ztratilo důvěru veřejnosti. Zpět už ji nikdy nezískalo. „Při současných informacích a mých zkušenostech bych to znovu nevzala,“ říká dnes otevřeně Neumannová.

Příčin negativního vnímání mistrovství bylo mnoho. Rozpadl se tým organizátorů, do Liberce proudily další a další veřejné peníze, při generálce rok před MS nákladní auta rabovala sníh v Jizerkách, podniku fakticky šéfoval Jindra, mluvilo se o předražených smlouvách. A už během šampionátu začalo být zřejmé, že Neumannová a spol. nebudou mít dostatek prostředků na zaplacení všech faktur. Za organizátory tak vznikl dluh 112 milionů korun. »Soud se táhne« Ten dodnes není vyřešen a o jeho část ve výši 37 milionů se stále soudí sdružení věřitelů s lyžařským svazem a městem Liberec.

„Oni jsou ti viníci, kteří jsou podepsaní pod šampionátem. Oni žádali o peníze, oni mají smlouvu s mezinárodní federací,“ vysvětluje zástupce poškozených Vojtěch Hlaváček, který i po deseti letech věří, že se dlužných peněz dočkají. „Bez víry se nikdy nedostanete k ničemu,“ k ničemu, dodává.

Anketa aktérů MS

1) Byla chyba pořádat MS v Česku?

2) Kdo je viníkem dluhů, které zůstaly po MS?

Jiří Paroubek

Premiér ČR v době kandidatury

„Byla to výborná příležitost pro zviditelnění ČR ve světě, pro popularizaci zimních sportů mezi českou mládeží i pro ekonomický rozvoj Liberecka. Ze záměru zůstalo jen torzo. Pořádání, resp. výstavby zařízení nezbytných pro jeho uskutečnění se zmocnila skupina »podnikatelů«, kteří si z toho zařídili pro sebe krásný byznys. Na vině je v prvé řadě Topolánkova vláda, kraj i město Liberec, tehdy pod vedením ODS. Na druhou stranu to mohlo dopadnout ekonomicky ještě hůř.“

Mirek Topolánek

Premiér ČR během šampionátu

Na zaslané otázky neodpověděl.

Jiří Kittner

Během MS starosta Liberce

1)„Ne.“

2)„Celkové skóre, mám-li použít váš výraz, a jeho blahost, či neblahost je otázkou názoru. Minimálně pro město Liberec ho za špatné nepovažuji.“

Lukáš Sobotka

Prezident lyžařského svazu

1) „Chyba to určitě nebyla, naopak to byla velmi významná mezinárodní sportovní a společenská událost, která do České republiky jednou za čas patří. Je to mimo jiné odpovědnost za naše závazky v Mezinárodní lyžařské federaci FIS. Pro nás byla organizace takto významné události na našem území velkou zkušeností.“

2) „Složitá otázka, na kterou nelze v několika větách odpovědět. Velká spousta okolností – politických a osobních zájmů.“

Roman Kumpošt

Odvolaný šéf pořadatelů

„Jestli se nebudete zlobit, tak mě z ankety, prosím, vynechejte.“

Josef Jindra

Šedá eminence MS

1) „Chyba to určitě nebyla. Problém byl, že to bylo v Liberci, kde ta nadmořská výška je trošku jiná než normálně. Pro Českou republiku to ale bylo dobře, že se to pořádalo.“

2) „Na to já neumím odpovědět. Myslím, že problém byl v tom, že ten rozpočet nebyl daný úplně přesně a poté bylo hodně vícenákladů.“

Vojtěch Hlaváček

Zástupce věřitelů MS

1) „Nemyslím. Šampionát byl velmi hezký. Chyba byla v tom, že když se rozhodnete něco takového pořádat, tak musíte vnímat všechny konsekvence takového podniku. Měli k tomu přistoupit jinak politici i zástupci toho sportu.“

2) „Lyžařský svaz a město Liberec. Vytvořili si orgán, který mohly kontrolovat a který pracoval na tom, aby byl šampionát dobře uspořádaný.“