Fanoušky dráždí i v arabském světě. Karolína Plíšková nyní hraje na turnaji v Dubaji a rozhodně není na kurtu zahalená, jako jsou v ulicích od hlavy až k patě zakryté tamní obyvatelky tohoto bohatého Emirátu.

Ve středu česká hráčka porazila ve dvou setech Američanku Alison Riskeovou a postoupila už do čtvrtfinále. Plíšková má už tedy jistých 60 tisíc dolarů (1,35 milionů korun). Pokud by celý turnaj ovládla, přišla by si na 520 tisíc dolarů (12 milionů korun)!