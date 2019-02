Hrdlička: Už nemusím nikomu nic dokazovat. S Kájou jsme rodinná firma | iSport.cz

Jeho žena Karolína o něm říká, že nejde přehlédnout, jak je výrazný. Michal Hrdlička prostě budí emoce. Ještě silnější prožívá on sám na tenise. Tak jako na Australian Open, kde v divoké euforii štěstím bez sebe slavil zázračný obrat proti Sereně Williamsové. Z těch obrázků se stalo virální video, on sám se však snaží médiím vyhýbat. Velké rozhovory dává výjimečně, pro Sport se ale rozhovořil. O tom, jak se změnila jedna z nejlepších světových hráček, čím si škodí a čím je sympatická, jak funguje jejich rodinná firma.

Před sezonou jste nechtěl zakřiknout, jak dobře Karolína tenisově vypadá. Leden vám dal za pravdu, že?

„Kdyby nám někdo na soustředění na Tenerife řekl, že se z Austrálie vrátíme s titulem z Brisbane a semifinále z Melbourne, vzali bychom to všemi deseti. Tehdy jsem to nechtěl zakřiknout, protože jedna věc je trénink a druhá zápasy. Věděl jsem, že odtrénovala ve Španělsku neuvěřitelné množství kvalitních hodin a byl jsem sám zvědavý, jak se to projeví v utkáních. V Brisbane jich pár otočila, nasbírala sebevědomí, a proto se cítila výborně i od začátku Australian Open. Prý se tak už dlouhé roky necítila.“



Vaše paní měla pověst zápasové hráčky, která tréninky úplně nemusí. Vidíte progres?

„To je způsobené hodně tím, že v trénincích zase objevila radost. S Conchitou (Martínezovou) a Rennae (Stubbsovou) ji to hodně baví. Konkrétně Conchita, s níž absolvovala přípravu, po ní v trénincích hodně jde, dokáže ji namotivovat do zápasového tempa. Je stoprocentní profesionálka, která na tréninku nerada vidí byť jen jeden jediný vypuštěný balon. Tenhle přístup se pak promítne i do Kájiných zápasů. A je to správná cesta. To se nakonec ukázalo třeba i v zápase se Serenou.“



Karolína ve čtvrtfinále Australian Open odvrátila čtyři mečboly a otočila duel s nejlepší hráčkou historie z 1:5 ve třetí sadě. Vy jste po něm v jejím boxu divoce slavil. Jaké jste měli reakce po utkání?

„Hned po zápase se Serenou za mnou přišel Patrick Mouratoglou (trenér Američanky), což mě překvapilo, protože od něj jsem to úplně nečekal. Řekl, že takový comeback nepamatuje, prý to byl od Karolíny neuvěřitelný výkon. Za Karolínou chodila spousta legend - Chris Evertová, Martina Navrátilová, Mats Wilander, Marián Vajda. I sám Djokovič říkal, že to byla fantazie. Byl to prostě zápas, který zvedal lidi ze židle. A velký dojem na mě udělala i reakce Sereny.“



Nevymlouvala se na podvrtnutý kotník, ale dala všechen kredit své přemožitelce.

„Ukázala, že je velká šampionka. Napravila si pošramocenou reputaci z finále US Open, kde to nezvládla. Tehdy jsem patřil taky mezi její kritiky. Ale tady klobouk dolů. Musela být hrozně frustrovaná, takový zápas snad ještě v životě neprohrála. Bylo evidentní, že si kotník podvrtla, byly tam i jiné sporné momenty. Nemluvila o nich, ale ocenila Karolínu, říkala o ní samé superlativy. Fakt klobouk dolů.“



Přes tři roky jste životním partnerem Plíškové, její kariéru sledujete z první řady. Blíží se podle vás grandslamovému titulu?

„Do roku 2016, kdy postoupila na US Open do finále, nikdy nebyla ve druhém týdnu. A od té doby se do něj skoro pokaždé dostala. Neustále se zlepšuje. Myslím, že je hodně blízko.“

V březnu jí bude 27 let. Dostává se do ideálního tenisového věku?

„Ano, má ideální věk. Řada dalších čekala na grandslam taky dlouho, třeba až skoro ke třicítce jako Wozniacká nebo Li Na. Podle mě dělá Karolína momentálně všechno správně, pořád se blíží. Až bych skoro řekl, že by bylo proti logice, kdyby se jí jednou nepodařilo grandslam vyhrát. Zasloužila by si ten velký titul. Zejména díky své neuvěřitelné pracovitosti. Jak strašně moc pro tenis dělá, jak moc do sebe investuje. Neustále se snaží zlepšovat. Když to porovnám, v kolika ohledech se za poslední tři roky tak obrovsky zlepšila… Ať už jde o regeneraci, stravu, tréninkové nasazení i tréninkové metody. Sama se pořád vzdělává. Ušla obrovský kus. Stala se z ní neuvěřitelná profesionálka, která nedělá nic špatně.“