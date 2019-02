Sexy návštěva dorazila do kabiny za gólmanem Mrázkem. A partnerka to nebyla!

S celým svým hokejovým týmem Carolina Thunderbirds působícím v nižší americké soutěži, byla Huvarová pozvána na utkání NHL přímo do vedení klubu Carolina Hurricanes.

„Měli jsme možnost se podívat do šatny, kde už byly nachystány dresy a výzbroj Hurikánu. Tam nás přivítal Generální manažer Canes, Don Waddel, a zasvětil nás do předzápasového a tréninkového děni,“ psala na Instagramu Huvarova.

„Prošli jsme si celou budovu, viděli jsme Stanley Cup ze sezony 2005-2006, kanceláře a jak skvělé podmínky mají hráči. Během první třetiny nás hlasatel vyhlásil jako čestné hosty,“ pyšnila se česká trenérka.

Po utkání, v němž Carolina prohrála s New York Rangers, zavítala s týmem do hráčské kabiny. „Čekala jsem na Petra Mrázka, který nám zařídil vstup do šatny právě po zápase. Dokonce jsme se seznámili i s jeho taťkou, který přiletěl na den otců, který v NHL pořádá každý druhý rok,“ popisovala nadšená Huvarová.