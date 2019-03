Lyžařská superstar Shiffrinová promluvila: Pravda o vítězství Ledecké na olympiádě

Už je to přes rok, kdy Ester Ledecká vyhrála na lyžích olympiádu a rozšířila se zvěst, že to bylo díky tomu, že si půjčila lyže od hvězdné Shiffrinové. „Jo jo, s Ester jsme se tomu na začátku sezony smály. Protože to u vás v Česku vyznělo asi trošku jinak, než jak to bylo ve skutečnosti. Pravda je trošku prozaičtější,“ řekla americká lyžařka a poodhalila, jak to bylo doopravdy.

„Firma Atomic si normálně stahuje lyže zpátky. Na servis. Nejde jenom o moje lyže, ale i od ostatních jezdců téhle značky. A ty lyže se dál využívají, protože platí jednoduché lyžařské pravidlo: čím víc na lyžích jezdíte, čím víc je mažete, tím jsou rychlejší. Takže i na starších modelech se jezdí, není to žádná výjimka. Jsou rychlé. Ale co vím, u vás se to mezi lidmi rozšířilo trošku jinak. Jako kdyby Ester zaklepala u mě na dveře pokoje a řekla: Prosím, můžu si půjčit od tebe lyže, na kterých bych mohla vyhrát olympiádu?“ smála se Shiffrinová.

Závodnice Ledecké hodně fandí a bylo to znát i z toho, jak o ní mluví. „Musím říct, že Ester v Koreji nevyhrála proto, že měla moje lyže, ale proto, že jela skvěle a byla nejrychlejší! Jasně, byly to lyže od Atomiku, které jsem používala, ale tohle v tom nehrálo roli. Ten příběh kolem toho byl trochu nafouknutý.“