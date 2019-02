Shiffrinová a spol. se řítí do Špindlu. Jak je složité dostat závody do ČR? | iSport.cz

Po osmi letech se závody světového poháru žen vrací do Špindlerova Mlýna. A bude to stát za to! Organizátoři lákají fanoušky na účast největších hvězd sjezdového lyžování: Mikaelu Shiffrinovou nebo slovenskou kometu Petru Vlhovou. České naděje bude hájit Ester Ledecká.