Barošova manželka si posteskla: Táto, chybíš nám. Už kolikrát nemám sílu

Pravidelně přejíždí z Prahy, kde bydlí, do Ostravy, kde hraje. Volné víkendy? Na ty může táta Baroš prakticky zapomenout. Jeho manželka Tereza si teď však posteskla, že to s dětmi Patrikem posteskla - (9) a Mateem (7) sama příliš nezvládá!

„Věřte, že jsem z nich psychicky vyšťavená. Opravdu, kdo nemá kluky krátce po sobě, tak neví, co to je. A my máme opravdu hodně temperamentní kluky,“ svěřila se paní Barošová na Instagramu.

Hyperaktivitu »Pata a Mata« umí dobře zkrotit právě Milan, ten ale není po ruce vždy. „Chybí jim táta... On je přísnější. Já už sílu kolikrát nemám,“ krčí rameny Tereza.

I v pátek to ale musela zvládnout sama, táta totiž kapitánoval Baník v utkání se Zlínem. Celá rodinka tak už nedočkavě vyhlíží reprezentační - pauzu, která přijde za tři týdny. To by se mohl Baroš konečně na delší - dobu usadit doma a dát »zlobivce« do latě...