Děkovačka v Liberci. Tohle že je (S)parta? Nehraju, neslavím!

Heča, Chipciu, Kanga a Pulkrab. To je kvartet hráčů, které kouč Zdeněk Šcasný nepustil do bitvy se Slovanem a celý mač proseděli jen na lavičce. I je tak musely bolet oči z nanicovaté hry, kterou jejich tým předváděl – ač se Sparta dohrabala ke čtvrté jarní výhře. Jakmile ale zazněl závěrečný hvizd, tři z nich zmizeli rovnou do útrob stadionu. Poděkovat fanouškům přišel jen náhradní gólman Heča.

Pravidlo na to, kdo si chodí splnit pozápasový rituál (nehledě na výsledek), samozřejmě neexistuje. V Plzni vládne mezi náhradníky podobná morálka jako ve Spartě, když pod kotel míří pravidelně z nehrajících hlavně Radim Řezník.

Naopak ve Slavii, kde je mezi plejery asi největší konkurence, drží paradoxně nejvíc při sobě. I červenobílí v této sezoně vyhráli v Liberci stejně jako sparťani 1:0 a na děkovačku dorazili i v teplákových soupravách oblečení Kovář, Zelený a Matoušek. Tady platí pokřik sešívaných, který zní právě při závěrečné interakci s příznivci: „Vždycky jsme s vámi!“ Po odehraném zápase, i po tom prosezeném.