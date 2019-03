Výměna manželek! Pudilovi frnkla žena, tak klofnul bývalku jejího milence

Nejde ani tak o fotbal. Reprezentant Daniel Pudil (33) odkopal v sezoně za anglický druholigový Sheffield Wednesday jen 829 minut, což je docela nuda. Tady kráčí o pikantní výměnu manželek!

Pudil si nabrnknul partnerku chlápka, se kterým mu frnkla jeho paní!

Ale popořadě...

Dan s Verčou se vzali v květnu 2017 na Bali. Loni na podzim se na sociální síti objevily její zamilované snímky s anglickým pilotem Drewem Fletcherem a Daniel Blesku bez špetky zloby řekl: „Já vím. Každý máme svůj život. Dali jsme si pauzu. Už jsme jednu pauzu měli před šesti lety.“

A jelikož pauzy je třeba vyplňovat, on na to šel vskutku od lesa. Klofnul brunetku jménem Emma Fletcherová. No jasně, že je to Drewova bývalka! A co si budeme povídat, pánové, ta šťabajzna má něco do sebe. Figuru modelky, ňadra dmoucí, a v očích oheň vášně. Bůh suď, co na to Drew, ale všem to očividně klape.

Včetně dětí, které si evidentně mají kde hrát. „Náš vztah s Veronikou je pořád výborný a děti jsou v pohodě a v pořádku. To je pro mě to hlavní,“ zdůraznil Daniel Pudil.