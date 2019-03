Bombastický přestup! Víme, který klub vykoupí Řepku z »pralesa«

Tomáš Řepka vypěnil v úterý, den po porážce v Liberci. Ohlásil odchod a Sparta věří, že jen v afektu. To byl rozpálený vztekem. Po vyřazení v Poháru UEFA s Dinamem se jeho nálada naopak dostala pod bod mrazu. Co bude dál? • Aha! – Denisa Hamerníková

Snad ani stěhování Pelého ze Santosu do New York Cosmos, Maradony z Boca Juniors do Barcelony a Ronalda z Realu do Juventusu nezpůsobila takový poprask. Trumfuje je Tomáš Řepka (45).