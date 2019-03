Legendě Sparty »Frýďasovi« je padesát: Snad nás cestou na Letnou nechytí policie!

V sobotu 9. března je vám 50 a Sparta vám nachystala malou oslavu. Stihnete ji vůbec?_

„Hrajeme o půl třetí v Živanicích, a když bude prodloužení, tak to nezvládnu. Pokud nebude, mám dobrého řidiče, a když nás nechytí policie, stihneme to (směje se).“

Jaký by byl nejhezčí dárek k takovému jubileu?

„Když vyhrajeme v Živanicích a Sparta porazí Plzeň. A Marťa dá ještě góla!“

Radil jste synovi, co by na Plzeň mohlo platit?

„Martin už je zkušený, je mu šestadvacet, takže už mu moc neradím. Ale myslím si, že by Plzeň mohla mít trošku starosti s rychlostí. Karlsson na jedné straně, Hložek na druhé, Drchal taky není nejpomalejší. Tudy by Plzeň mohli potrápit.“

Věříte Spartě?

„Tentokrát docela jo. Mám takové tušení, že by mohli Plzeň porazit a snížit ten jejich veliký náskok.“

Váš tip na výsledek?

„Kdyby to byl stejně hezký zápas jako s Baníkem a vyhrálo by se 3:2, byl bych spokojený. Hlavně by mohly padat góly, čím dřív bude branka, tím to bude zajímavější.“

Na podzim jste kritizoval cizince a mluvil o tom, že sparťanům dlouho nebylo hůř. Teď na Letné válí talentovaní Češi a výsledkově se daří. Už je na Spartě líp?

„O moc! Třeba v Liberci Sparta vyhrála 1:0, sice to nebyl nějaký oslnivý výkon, ale kluci to odmakali. Nějaké chyby tam byly, ale ty jsme dělali všichni, navíc jako mladí a nezkušení. Když ale lidi vidí, že odchovanci žerou trávu, ledacos jim odpustí. To u cizinců mi dřív připadalo, že nevědí, o co jde. Prostě si jen tak přišli zahrát fotbal, a je jim jedno, jestli Sparta vyhraje, nebo ne. Teď už je to jiné.“