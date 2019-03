Je po všem! Byl to poslední zápas o něco, štve kapitána Litvínova | iSport.cz

Hokejisté Litvínova smutní po porážce s Vítkovicemi, po které ztratili veškeré šance na předkolo play off. Sezonu dohrají v play out • ČTK

Do posledního kola Tipsport extraligy živili naději na předkolo. Litvínovští se do něj nakonec neprokousali. V Ostravě padli 1:5, ani výhra by jim nestačila. Z desátého místa jde do bojů o titul Sparta Praha a v předkole se utká právě s Vítkovicemi. „Věděli jsme, že to může být náš letos poslední zápas o něco...“ štvalo kapitána Michala Trávníčka.