Příběh pro Hollywood! Rande krásné tenistky a fanouška míří na plátno

Dalo se říct, že je to příběh jako ušitý pro Hollywood. A taky že ano! Před dvěma lety se Eugenie Bouchardová vsadila na Twitteru s fanouškem v průběhu Super Bowlu. Prohrála, což v rámci sázky znamenalo, že musela s neznámým ctitelem vyrazit na rande. Do puntíku to dodržela. Teď si filmová společnost, která patří do skupiny 20th Century Fox, zajistila práva na romantickou komedii inspirovanou právě pohádkovým příběhem Kanaďanky. A ta tak získá novou pracovní zkušenost.