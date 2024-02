Super Bowl 2024 v TV: kdy a kde sledovat Halftime Show a finále NFL?

Kdy se hraje Super Bowl 2024?

Finále letošního ročníku NFL se koná v pondělí 12. února od 00:30 středoevropského času.

Kde se hraje Super Bowl 2024?

Allegiant Stadium v Las Vegas patří mezi nejmodernější stadiony na světě. Byl otevřen v roce 2020 a domácí zápasy na něm hrají domácí Raiders. Stadion má kapacitu pro zápasy NFL 65 tisíc diváků s možností rozšíření až na 71 385.

V roce 2021 hostil finále Zlatého poháru mezi domácími USA a Mexikem, přátelské utkání si zde zahráli i fotbalisté Barcelony nebo Realu Madrid. Pravidelně se zde konají i koncerty největších hudebních hvězd, na stadionu v Las Vegas vystupoval Elton John, Beyoncé nebo Taylor Swift. Na letošní rok mají koncert naplánovaný i Rolling Stones.

Kdo si zahraje Super Bowl LVIII?

Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers. Stejné obsazení jako v roce 2020, kdy stejně jako loni vyhráli slavný Super Bowl fotbalisté Kansas City Chiefs. 28letý quarterback Patrick Mahomes si tak zahraje Super Bowl již počtvrté.

San Francisco ovládlo již základní část a do zápasu půjde jako mírný favorit, vždyť Super Bowl vyhrálo už pětkrát, naposledy však před 28 lety. Pondělí zápasy může brát i jako odvetu za 4 roky starou porážku ve finále NFL.

Kde sledovat Super Bowl v TV?

Přímý přenos Super Bowlu LVII můžete sledovat na obrazovkách Premier Sport 2 (vysílají operátoři T-Mobile, Telly a další). Kromě přímého přenosu si stanice Premier Sport připravila i živé Studio NFL, které začíná ve 23:30.

Super Bowl 2024! 🏈 V hlavní roli Taylor Swift. Velká hvězda Mahomes vs. poslední muž draftu Video se připravuje ...

Halftime Show Super Bowlu

Téměr půlhodinová show má dokonce svůj oficiální název - Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show. Hlavní hvězdou poločasové zábavy na stadionu Allegiant Stadium pak bude americký zpěvák Usher, o dalších jménech zatím můžeme pouze spekulovat.

Kdo zazpívá při zahájení národní hymnu?

Předzápasový program obstará národní hymna v podání držitelky Grammy a herečky Reby McEntire, další držitelka několika ocenění Grammy Andra Day se představí s písní Lift Every Voice and Sing, na závěr zazpívá song America the Beatiful rapper Post Malone.

