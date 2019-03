Návrat hláškaře Straky: Chlapská d*vka, jiný pohlavní styk i tataráček

František Straka slavil záchranu s Plzní na Spartě, po výhře mu aplaudovali i sparťanští fanoušci • FOTO: Pavel Mazáč (Sport)

Je to fenomén, alespoň co se týče jeho slavných hlášek. Některé z nich dokonce zlidověly. Kouč František Straka se po šesti letech vrací trénovat český prvoligový klub. Není jisté, jestli Karvinou před sestupem zachrání, ale i tak se tam mají na co těšit. Připomeňme si jeho nejznámější frky.