Posily snad do pátku, o penězích to není, říká Šumulikoski. Čeká na Kúdelu, ostatní neřeší

Tragická příprava (0-2-3, skóre 3:9) ani barážové prognózy už se ve Slovácku, alespoň dle slov nového kapitána Michala Trávnáka, neřeší. Více se klub z Uherského Hradiště upíná na doplnění mužstva. „Snad do pátku,“ doufá sportovní ředitel Veliče Šumulikoski před nedělním startem sezony s Olomoucí.

Takže kádr není hotový?

„Ne, určitě ještě pracujeme na dvou až čtyřech hráčích. Jestli se povedou dva, nebo čtyři, momentálně nedokážu říct. Ale pracujeme na tom.“

O které pozice jde a kdy by mohly posily dorazit?

„Snažíme se, aby přišli do pátku, ale protahuje se to. Jde o stopera, útočníka a křídlo.“

Přesně tyhle posty zmiňoval trenér Jan Kameník už před měsícem na začátku přípravy...

„Podívali jsme se na více než sto hráčů, ale když už chceme přivést hráče, tak aby to byla posila, která nás hned vylepší a pomůže.“

Ztěžuje vám situaci na trhu rozmach konkurenčních klubů s novými bohatými majiteli?

„Nemyslím si. I když jsme hráli skupinu Konferenční ligy, tak sem bylo těžké přivést hráče. Všichni nás berou za malé město, které je daleko z Prahy. Nejde o peníze, ale spíš o problémy tohoto typu. Snažili jsme se je lákat na jiné věci, není to o penězích. Je to o tom, že jsme trošku dál. Za mě je však Uherské Hradiště krásné město, hráči si to tady s rodinami užívají.“

Proč se vám nepovedlo udržet Jiřího Klímu, jenž dal přednost Mladé Boleslavi?

„Chtěli jsme ho, trenér o něj hodně usiloval, mluvil s ním. Nicméně nakonec se Jirka rozhodl odejít jinam. Respektujeme to. Děkuju mu, že tady byl, a doufám, že se v budoucnu znovu potkáme.“

Jsou nějaké novinky ohledně Ondřeje Kúdely? Slavia B posílila o Marka Suchého a Simona Deliho, takže naděje na comeback do Uherského Hradiště mohly stoupnout, ne?

„Kudy je náš, nechali jsme mu prostor na rozhodnutí, které ovlivňují rodinné důvody. Protahuje se to, je to na něm. Musí se sám rozhodnout, ale určitě bychom ho tady rádi přivítali.“

Přivítali jste i Milana Petrželu. Můžete poodkrýt zákulisí jeho návratu, který působí zvláštně? Dva minulí trenéři už s ním nepočítali, on sám se loni na podzim, když příliš nenastupoval, nechoval zrovna jako správný pozitivní lídr. Byl víceméně odejit, najednou je nechtěný hráč zpátky...

„Co se týká Milana, z naší strany nebyl vůbec žádný problém. Akorát si nesedl s předchozími trenéry, což respektuju. Proto jsme ho udělali. Trenér ho chtěl zpátky, což je za mě správně, protože je to náš odchovanec, který tady dokázal velké věci. Hned jsme ho přivítali.“

Byl Petržela jediným hráčem, který v nedávné minulosti kvůli neshodám s trenéry odešel, a vy jste ho lákali teď zpátky, nebo jste uvažovali ještě o někom?

„Bavili jsme se. Ale jiná jména mají ještě třeba na dva roky smlouvu, což bylo těžší. Zatímco Milan se chtěl vrátit, má tady rodinu. Žádný problém, že bychom se rozhodovali, jestli ho chceme, nebo ne. Vůbec.“

Příprava Slovácka