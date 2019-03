Zoufalá legenda Steffi Grafová: Tenis ze mě udělal trosku! Sotva sedím

Letos v červnu bude Steffi Grafové padesát let, ale už teď je na tom zdravotně hůř, než někteří důchodci. „Při sezení mě bolí kyčel a to není vše. V koleni se mi o sebe třou kosti. Dalo se to očekávat. Tenis byl pro naše těla hodně náročný,“ povzdechla si Grafová, která je ženou další tenisové legendy Andreho Agassiho.

„Já mám zase záda v naprosto špatném stavu. Tělo jsem vystavil během kariéry až na samou hranu rizika,“ řekl Agassi, jenž ukončil kariéru v šestatřiceti letech a na prahu padesátky kulhá při chůzi jako starý muž a denně užívá kortizon, aby ulevil svému tělu.