Družička Sáblíková o vlastní svatbě: Nikdo mi do ní nekecá!

Dvacetinásobná mistryně světa má místo bílých šatů zatím stále raději závodní kombinézu. V ní si počíná jako bohyně. Vždyť během posledního týdne sezony třikrát překonala světový rekord! U oltáře je však Martina, která o svém příteli naposledy mluvila v roce 2015, v poslední době velmi často.

Předloni se ženil její kouč Petr Novák (70), jemuž šla za svědkyni. Minulý rok do chomoutu skočil brácha Milan a letos do svazku manželského podruhé vstoupí maminka Eva.

„Mě všichni naštěstí nechávají, abych se věnovala tomu, co mě baví. Do takových věcí mi nikdo nekecá. O svatbě zatím neuvažuju,“ smála se Sáblíková , která se vrátila z amerického kontinentu, kde ve víceboji v Calgary získala zlato a v Salt Lake City podvanácté opanovala Světový pohár na dlouhých tratích.

Trojnásobná olympijská vítězka však prý byla pasována do role organizátorky maminčiny veselky. I když… „Ona si to spíš organizuje sama. Pokud je mi dobře známo, měla bych jít za družičku. Samozřejmě se těším, ale myslím, že si to s přítelem zařídí,“ objasnila Martina.