Samková promluvila: Proč nechtěla číst skandální knihu Koukalové?

Závodí v jednom z nejnebezpečnějších sportů. Snowboardcrossařka Eva Samková má pro strach uděláno a nebála se ani upřímně odpovědět na otázku, jestli se toho nechce příliš po ženách v profesionálním sportu.

„Je to vždycky na rozhodnutí té závodnice. Holky nemusí makat, závodit, ale chtějí. I když je to někdy nebezpečné, protože nejsme tak silné jako kluci. Každá si můžeme najít svůj způsob, jak to dělat. V České republice je velké téma. Kniha Gábiny Koukalové, kde píše o svém vzestupu, o trenérech, o tlaku měla problémy s příjmem potravy a takových věcech. Zkusila být hubenější, tímhle vším si prošla,“ vyprávěla Samková, která prozradila, že se do četby autobiografie s názvem Jiná nepustila.

„Je to trochu bulvární věc,“ upozornila olympijská vítězka, která za to biatlonistku nekritizovala. „Bylo to její rozhodnutí. Dobře si vydělala, myslím, že si kariéru užila a skončila ve chvíli, kdy měla zdravotní problémy s lýtky. Předtím všechno vyhrála a nevypadalo to, že bude končit.“

Samková vyhrála všechno, co mohla, ale zatím nepřemýšlí, že by s prknem sekla. „Závodění mám ráda. Když se mi to líbit přestane, tak to dělat nebudu. Je fajn, že všude kolem jsou lidi, kteří jsou šťastní především díky svým medailím. Já musím být šťastná především kvůli sobě. A pak se můžu starat o medaile.“