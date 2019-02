Koukalová a její vzkaz na Facebooku. Jak ho číst? Hamza má stále stejný postoj | iSport.cz

22. prosince 2018

„Vrátit se k biatlonu? Je fakt, že spousta lidí mi říká, že by to byl docela dobrej nápad, ale já osobně o tom nejsem přesvědčená. Ale říkám si, že člověk by nikdy neměl říkat nikdy. Teď do toho celkem šlapu. Dostat se zpátky není taková legrace, jak jsem si myslela.“ Když se řekne ´nikdy neříkej nikdy´, nikdy to není tak, že by to vůbec nic neznamenalo. Těsně před Vánoci se Koukalová objevila na vyhlášení Sportovce roku a potvrdila, že usiluje o comeback.