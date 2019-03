Bojovník z klece si prý na Hušbauerovi zkusil válečný hmat! Pokus o vraždu, tvrdí právník

Jeho klient a bratr reprezentanta Josefa skončil po drsném ataku s těžkým zraněním jednotce intenzivní péče krčské nemocnice. Může hovořit o velké štěstí, že žije. Potvrzují to i slova známého právníka. Z jeho líčení inkriminované situace se našinci, jenž se nerve v kleci ani nebojuje v Afghánistánu, dělá šoufl.

„Mluvil jsem s ošetřujícím lékařem, který mi sdělil, že v podstatě by to, co se stalo, kvalifikoval jako pokus o vraždu,“ začal své vyprávění Kramarič. „Jde o to, že on ho chytil zezadu za krk a ukazováčkem a prostředníčkem mu zamáčkl ohryzek, což je hmat, který je zakázaný i v MMA,“ přiblížil hrůznou scénu.

„Je to hmat, na který se připravují speciální vojenské jednotky. V případě potřeby má zlikvidovat pachatele trestné činnosti. Například když někdo střílí do davu, tak k němu přiskočí zezadu a udělají tady to. Bez rychlé lékařské pomoci je to v podstatě smrt. Honzu zachránil hráč Radlíku, který mu strčil do krku dva prsty a vymáčkl mu ohryzek zpátky,“ vysvětlil Julius Kramarič.