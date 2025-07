Je to jen pár dnů, kdy nové vedení FAČR vytasilo trumf z rukávu. Generálním manažerem reprezentačních týmů jmenovalo Pavla Nedvěda. Legendu, jednoho z nejlepších českých fotbalistů všech dob. Má to být krok posilující mezinárodní renomé. Do jaké míry ho však může poškodit fakt, že současně je Nedvěd díky svému působení v Juventusu namočen do jednoho z největších účetních skandálů v historii italského fotbalu? Kauza „Prisma“ před římským soudem vyvrcholí v září a Nedvěd už požádal o takzvané patteggiamento. Tedy snížení trestu výměnou za to, že nepopírá svůj podíl viny v kauze.

Pojďme ale pěkně od začátku. Italský skandál se táhne už od roku 2021 a týká se rozsáhlých účetních manipulací uvnitř Juventusu. Grande Paolo je v něm jedním z obviněných – dnes už bývalých - funkcionářů klubu.

Z čeho konkrétně jsou Nedvěd a spol. obviněni?

z falešného účetnictví („false comunicazioni sociali“)

z nepravdivých smyšlených faktur („false fatturazioni“)

z manipulace trhu („aggiotaggio informativo“) a klamání investorů

z bránění dohledu („ostacolo alla vigilanza“)

z vykazování fiktivních zisků z přestupů hráčů („plusvalenze fittizie“)

ze zatajování platů během pandemie Covid‑19

Spolu s bývalým viceprezidentem Juventusu jsou mezi obviněnými i Andrea Agnelli, bývalý prezident klubu, Fabio Paratici, sportovní ředitel, a další vrcholní manažeři. Všichni čelí společnému obvinění, že v letech 2019–2021 vědomě zkreslovali (vylepšovali) ekonomickou bilanci Juventusu za účelem udržení sportovní výkonnosti a klamání investorů i akcionářů.

Zvláštní pozornost byla podle italských médií věnována praktikám během pandemie Covid-19, kdy měly být klubem zatajovány dohody o platech. „Toto je jedno z nejtěžších obvinění v celé kauze,“ komentoval to italský web Il Fatto Quotidiano.

Zatímco sportovní část procesu vedená pod Italskou fotbalovou federací (FIGC) už byla v roce 2023 ukončena a Nedvěd v ní byl osvobozen, civilní trestní řízení v Římě stále pokračuje.

A právě tam Nedvěd před necelými dvěma týdny (tedy těsně poté, co byl jmenován manažerem reprezentací FAČR) požádal prostřednictvím právníků o takzvané „patteggiamento“ – italskou obdobu dohody o vině a trestu.

Podle tohoto návrhu by obdržel za přiznání podmíněný trest v délce 14 měsíců. O to samé, jen v jiném časovém rozsahu, požádali i další bývalí bafunáři Juventusu (Agnelli 20 měsíců, Paratici 18 měsíců). A právě soud v Římě, který je naplánován na 22. září, rozhodne o tom, zda bude tato dohoda přijata.

Pokud by schválena nebyla, čelil by Nedvěd a spol. standardnímu trestnímu řízení. To by se ale jednak časově určitě protáhlo a navíc by obviněným hrozil tvrdší trest. Teoreticky i nepodmíněný (odhad pro obviněné je 1 až 6 let) s možnou finanční pokutou.

Pravděpodobnější je ale podle většiny insiderů, že předsedkyně římského soudu Anna Marie Gavoniová dohodě vyhoví.

V této chvíli je také důležité zdůraznit, že „patteggiamento“ nicméně není zproštěním viny – naopak, jedná se o formální přiznání a přijetí odpovědnosti výměnou za mírnější trest.

To znamená, že pokud soud dohodu přijme, Nedvěd bude oficiálně považován za odsouzeného, byť podmíněně. A navíc bez možnosti dalšího odvolání.

Trunda: Více se vyjádříme se po verdiktu soudu

Nový předseda fotbalové asociace David Trunda nicméně vidí věci spíše pozitivně. A zmiňuje především fakt, že sportovní proces vedený v Itálii pod hlavičkou FIGC už skončil Nedvědovým osvobozením.

„Veškeré předchozí vyšetřování kauzy Prisma bylo uzavřeno s tím, že se Pavel Nedvěd trestně-právně ničeho nedopustil a nejvyšší sportovní soud Italské fotbalové federace mu dokonce zrušil i původně udělený osmiměsíční zákaz činnosti ve fotbale,“ napsal David Trunda iSportu.

„Z těchto závěrů tedy nyní vycházíme a komentovat probíhající vyšetřování nám nepřísluší. Více se k této věci vyjádříme až na základě pravomocného rozhodnutí italských orgánů,“ pokračoval.

Tento postoj je z čistě právního hlediska logický – Nedvěd aktuálně není pravomocně odsouzen a podle českých zákonů ani interních předpisů FAČR mu nic nebrání ve výkonu funkce. Grande Paolo navíc podle předního italského novináře Massima Franchiho neměl nejspíš hrát při falšování účetnictví zásadní roli - ta připadala především Agnellimu s Paraticim.

Zároveň je však také zřejmé, že právní zodpovědnosti se vzhledem ke své funkci zbavit nemohl. A reputační riziko tu proto rozhodně existuje.

Z tohoto úhlu pohledu se pak může zdát i poněkud diskutabilní Nedvědovo jmenování do role generálního manažera reprezentací FAČR už v červnu před uzavřením případu. A to i přesto, že český fotbal pro zvýšení své prestiže i výtlaku angažování osobností, které se v celosvětovém měřítku prosadily podobně jako Grande Paolo, opravdu potřebuje.

Důležitou roli při Nedvědově příchodu na Strahov sehrál (i podle jeho vyjádření) slávistický boss Jaroslav Tvrdík a jeho plzeňský kolega Adolf Šádek, členové nového výkonného výboru FAČR. S fotbalovou asociací se pak měl bývalý výborný záložník dohodnout na smlouvě zaručující mu roční odměnu ve výši 5-6 milionů korun.

Zasáhne ještě do kauzy EUFA? Spíše ne

Nedvěd zatím svou kauzu po svém jmenování v českých médiích nijak nekomentoval. A to ani během krátké tiskové konference pořádané FAČR a žádnou otázku na toto téma nedostal ani v jediném exkluzivním rozhovoru, který poskytl spřátelenému strahovskému podcastu Kudy běží zajíc.

Nejasné také v této chvíli je, jestli by na případné doznání viny nějak reagovaly orgány UEFA. I vzhledem k tomu, že italský „fotbalový soud“ Nedvěda osvobodil, to ale není příliš pravděpodobné. Pokud by se tak přece jen stalo, vedení FAČR by podle informací iSportu mohl Nedvědovu pozici upravit do více konzultantské role.

Co dodat závěrem? Pokud pro Nedvěda dopadne zářijové stání před římským soudem dle jeho přání – tedy podmínkou 14 měsíců za přijetí odpovědnosti v kauze - bude se český fotbal muset reputačně vyrovnat s tím, že jeden z jeho hlavních představitelů je nejen fotbalovou legendou, ale zároveň právně usvědčeným účastníkem účetního skandálu.

Ano, úplně ideální start do nové éry by to nebyl... A Nedvěd by o to víc měl fotbalovou komunitu přesvědčit o tom, že se český fotbal na reprezentační úrovni pod jeho vlivem opravdu začne posouvat směrem vzhůru.

Co je to patteggiamento?

Obviněný se dohodne s prokurátorem na trestu výměnou za to, že nebude probíhat standardní soudní proces.

Trest je nižší než obvyklý (zpravidla snížený až o 1/3).

Dohodu musí schválit soudce a nevzniká možnost odvolání. Rozsudek je pravomocný a konečný.

Obviněný nepopírá vinu, ale neprobíhá dokazování – patteggiamento se tak nepovažuje za osvobození, nýbrž za formu přiznání odpovědnosti.

Výsledek se zapisuje do rejstříku trestů.