První sex? Byl jsem znásilněný! MMA zápasník Vémola přišel o panictví na poli

Vždycky si užíval, že ho ženy obdivují. Své kouzlo měl Karlos Vémola už na základní škole. „Díky blbostem jsem byl u holek za frajera. Před publikem jsem byl v pohodě, ale nedej bože, abych byl s holkou někde sám,“ prozradil Vémola ve své knize Lvi žerou první.

Dokonce tvrdí, že nikdy sám žádnou ženu nesbalil. „Vždyť já byl poprvé znásilněný a přišel jsem k tomu jak slepý k houslím,“ vyprávěl MMA zápasník, který skočil ve čtrnácti letech na lest o dva roky starší dívce. Zkušenější slečna ho vylákala ven do přírody.

„Najednou se na mě vrhla. Já za to fakt nemohl, chodil jsem do osmičky a na základce, a ona o rok výš, a to ještě propadla. Znásilnila mě někde na poli, domů jsem přišel celý od hlíny,“ postěžoval si Vémola.