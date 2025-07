Darida, Van Buren… Hradci bobtná rozpočet. Jak to vypadá s prodejem klubu?

Vstoupit do diskuse (

Na výroční video se oblékli do gala, v muzeu, v jedné z nejslavnějších budov Salonu republiky, si zahráli na časy začátku minulého století. Fotbalový Hradec Králové i tím ukázal, v jakém je rozpuku. Je tu však také sportovní stránka, druhdy šedá myš přivádí hráče jako je bývalý kapitán reprezentace či uctívaný exslávistický útočník. Kterak se to projevuje na rozpočtu městského klubu?

Když v roce 2022 odcházel Adam Vlkanova do Plzně, výrazně si platově polepšil. V Hradci Králové patřil mezi nejlépe honorované borce, jeho základní mzda kolem 100 tisíc korun však v ligovém měřítku vlastně nic neznamenala…

Rozpočet černobílého klubu byl městem uváděn na hranici 90 milionů. V té době se za to liga „dala poměrně dobře“ hrát, „votroci“ skončili pod přísnou rukou trenéra Miroslava Koubka šestí. Poměrně dobře je samozřejmě slabé spojení. Po titulu z roku 1960 a pátém místě z roku 1963 šlo společně se sezonou 1961/62 o nejlepší výsledek týmu v nejvyšší soutěži.

Po dalších třech letech je však Hradec na totálně jiném levelu. Pohádka o novém stadionu je už malinko klišovitá, přesto byla aréna, jak se říká, gamechanger. Rozjel se marketing, návštěvy, najednou začal bujet kádr.

Roste i rozpočet

Minulé léto zaznělo, že se klub dostal na číslo 180 milionů. „Ale pozor, jde o celý klub včetně mládeže, nejen áčko,“ upozorňuje sportovní ředitel Jiří Sabou. Jde o důležitou vsuvku, při uvádění budgetů na sezonu se různí přístupy. Občas je uvedena kompletní suma, jindy finance na první mužstvo. V tom je logicky rozdíl.

O rok později, tedy nyní, jde částka zase o něco výše. „Vidím zvýšení tak o deset procent,“ nastíní Sabou. „Ještě nemáme uzavřený hospodářský rok, ale budeme se blížit k číslu 200 milionů,“ přitaká Pavlína Springerová, primátorka města (zatím stále majitele) a také předsedkyně představenstva.

Důvody jsou jasně viditelné. Vloni přišli například Adam Vlkanova, Tomáš Petrášek, to rozhodně nejsou i vzhledem k reprezentační minulost low cost hráči. Letos dorazili Vladimír Daridy coby bývalý kapitán národního mužstva či (zejména Slavií) tuze vyzkoušený forvard Mick van Buren.

„Tentokrát jsme investovali, v otázce přestupů skončíme v minusu,“ přizná Springerová. „Ale byla jiná přestupová okna, ta to vyrovnávají,“ dodá. „Rozhodně jsme v černých číslech,“ připojí se Sabou.

Ano, Hradec v poslední době také velmi významně prodával. Do Plzně odešli postupně Vlkanova (2022, 13 milionů), Daniel Vašulín (2024, výslednou částku ovlivnil fakt, že na přestup byly navázány přechody Filipa Čiháka a návrat Vlkanovy), nyní Karel Spáčil. U posledního jde o částku 37 milionů korun, což je společně s Václavem Pilařem (2012, Wolfsburg) klubový rekord.

Sparta vykoupila Jana Mejdra (2022, 14 milionů), belgický Eupen Jana Krále (2022, 15 milionů), Baník Filipa Kubalu (2023, 11 milionů). Liberec si nyní přišel pro mladého běžce Petra Juliše, za nějž vydá 12 milionů.

Trpěliví „votroci“

„Neděláme žádné překotné věci, v klubu je pořád stabilita. Všechno sem zapadá,“ přesvědčuje Sabou.

Posun je přes jeho slova výrazný. Kdo by ještě nedávno čekal, že si Hradec „sáhne“ na Daridu s van Burenem? Nyní se to stalo. Získat prvního bylo méně zapeklité. Daridova žena je z Hořic, což je nějakých třicet kilometrů od Salonu republiky, v němž si rodina staví dům. Chtěli se vrátit do Česka, východní Čechy byly jasná volba.

To Nizozemec je jiný příběh. „Bylo to složitější,“ podotkne Sabou při popisu útočníkova přesunu z Cracovie. Van Buren má svoji cenu, v polské lize jsou obecně vyšší platy, navíc měl ještě na rok smlouvu. Jednání se táhla. Tu přišla zpráva, že má blonďák se sympatickou češtinou připravený pokoj na soustředění v Rakousku, tu zase zvěst, že akce padá.

„Nemuselo to vyjít, měli jsme i další varianta. Nahodíme udice a čekáme, jsme trpěliví, to mě baví,“ vykládá Sabou.

Nakonec se velká ryba chytla. Van Buren dostal posvátné číslo 10 a hned první duel jej čeká v neděli na Slavii, s níž bral čtyři tituly.