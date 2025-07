Vymodlená posila do obrany. Vítkovice přivedly medailistu z olympiády, hrál i za Columbus

Přivést beka, který má předpoklady nastupovat v prvním obranném páru, bylo pro Vítkovice zásadní. Poté, co se Jan Košťálek vrátil po ročním hostování do Pardubic a Stuart Percy ještě v průběhu minulé sezony podepsal v Plzni, měli Ostravané napilno. V kancelářích se neustále hledalo a jednalo, mnohdy neúspěšně.

Pozornost hlavního kouče a sportovního manažera Václava Varadi se nejprve stočila k Lukáši Klokovi. Ten se nakonec rozhodl pokračovat ve Švýcarsku a podpis v mateřském klubu minimálně o rok odložil. Vítkovice měly údajně pokukovat i po dalších zajímavých jménech na trhu. Třeba po Davidu Skleničkovi, jenž ale rovněž zůstává v alpské zemi.

Modrobílí tak lovili za oceánem, odkud přivedli perspektivního Samuela Kňažka. Po zkušeném útočníkovi Marku Hrivíkovi tak do Ostravy dorazil další slovenský reprezentant. „Samuel Kňažko je mladým, moderním typem obránce s výborným bruslením, klidem v rozehrávce a ofenzivními schopnostmi. Je to hráč s vysokým potenciálem, který má ambice i schopnosti posunout naši organizaci výkonnostně výše. Věříme, že svým stylem a charakterem skvěle zapadne do našeho týmu,“ říká Varaďa pro webové stránky klubu.

Poté, co se nedávno rozloučil s Jurajem Mikušem, Janem Eberlem, Robertem Říčkou, Marcelem Barinkou nebo bratry Bukartsovými, přivádí osmou předsezonní posilu. S výjimkou zmíněného Hrivíka a čtyřiatřicetiletého Lotyše Ralfse Freibergse, kterého lanařilo už předchozí vedení, přicházejí do Vítkovic především hráči mladší a střední generace. Dorazili Vojtěch Budík, Patrik Brůna, Vojtěch Port, František Řehák či polský reprezentant Krzysztof Macias.

Teď k nim přibude Kňažko, jehož kariéra byla dlouho spojená s Finskem, kam zamířil už v šestnácti. Za tři a půl roku v mládeži TPS Turku si vydobyl důležitou pozici, kterou mimo jiné zúročil na dvou juniorských světových šampionátech. V roce 2020 si jej vybral Columbus ve třetím kole draftu, za moře se vydal až o rok později.

Uplynulé tři sezony strávil Kňažko na farmě v Clevelandu, v NHL mezitím stihl za Blue Jackets jen dvě utkání. Další příležitosti už nedostal a výhledově se s ním nepočítalo. Jakmile mu kvalifikační nabídka nedorazila, musel hledat jinde. Konkurz o jeho služby vyhrály Vítkovice, které nabídly vysoký ice time.

Odchovanec Dubnice bude v extralize bojovat o únorové olympijské hry v Miláně. Šance, že na ně pojede, je skutečně velká. Slováci mají momentálně v NHL jen tři obránce, pro další tak musí sáhnout do Evropy. Kňažko na sebe v reprezentačním dresu upozornil už několikrát, například při bronzové olympiádě v Pekingu nebo na mistrovství světa právě v Ostravě.