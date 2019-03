Šampion Velké pardubické po akutní operaci. Nechali mu krev v plicích!

Vše se semlelo minulý měsíc na podniku v italské Pise. „Bojoval jsem o vítězství, ale na poslední překážce mi upadnul kůň a já taky. A bohužel ten, co jel přímo za mnou, mi šlápl na hrudník,“ popsal chvíle hrůzy dvojnásobný vítěz Velké pardubické pro server jezdci.cz.

„Zlomenina žeber není tak hrozná, horší to bylo s tou plící. Nejdřív jsem si myslel, že to bude v pohodě, jenže problém byl v nemocnici v Pise. Neudělali mi drenáž plíce, takže ta krev mi tam zůstala celý týden,“ kroutí Bartoš hlavou už s odstupem času.

Po návratu do Česka se totiž raději vydal k tuzemským odborníkům, kteří mu nařídili okamžitou operaci! „Tu krev mi hned odsáli a ještě týden jsem pak byl napojený na filtraci plic,“ ulevil si známý žokej. „Jestli mě v Plzni nezachránili už desetkrát, tak osmkrát určitě,“ děkoval na dálku tamnímu lékařskému týmu

„Naštěstí jsem se v Plzni zastavil. Kdybych to nechal vstřebat, jak mi radili v Itálii, tak bych dneska měl už půl plíce pryč,“ orosí se. Teď už se ale dle svých slov těší na víkendový návrat do sedla. „Tlak v plíci pořád cítím. Ale uvidíme, snad mě to nebude do budoucna limitovat.“