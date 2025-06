Čtyři české postupy na Wimbledonu. Dál jdou Lehečka i Vondroušová, končí Fruhvirtová

Neuspěli naopak Vít Kopřiva a Linda Fruhvirtová. Kopřiva nedotáhl proti Australanovi Jordanu Thompsonovi nadějně rozehraný duel a z vedení 2:0 na sety prohrál 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 1:6. Fruhvirtová podlehla Belgičance Elise Mertensové 4:6, 2:6. Duel Kateřiny Siniakové s nasazenou pětkou Číňankou Čeng Čchin-wen už se dnes nestihl a byl odložen.

Třiadvacátý nasazený Lehečka, který vloni ve Wimbledonu nestartoval kvůli únavové zlomenině bederního obratle, vyhrál duel proti 79. hráči světa Dellienovi za dvě hodiny a 28 minut. V poměru vítězných míčů soupeře přehrál 57:20, pomohlo mu také 22 es.

Český tenista ztratil první set v koncovce, poté co v desátém gamu přišel o servis. Poté už byl ale na podání stoprocentní. Ve druhé sadě povolil soupeři jen dva gamy, stejně si vedl i ve třetím setu. Čtvrtou sadu Dellien dovedl do zkrácené hry, v ní ale Lehečka triumfoval jasně 7:0. Příště se utká s Italem Mattiou Belluccim.

„První kola jsou vždy zrádná, takže jsem rád, že jsem postoupil. Úvodní set byl spíš o zvykání si na podmínky i soupeře. Po něm už jsem si našel, co jsem potřeboval. Využíval jsem jeho slabého druhého servisu a hlavně jsem zlepšil ten svůj. Pak už moc neměl šanci mi zatápět,“ řekl českým novinářům Lehečka.

Předloňská šampionka Vondroušová porazila nasazenou dvaatřicítku Kesslerovou za hodinu a 26 minut. Napravila loňské vyřazení z 1. kola, v němž nestačila na Španělku Jessicu Bouzasovou. Vyhrála na trávě i letošní šestý zápas, před Wimbledonem ovládla turnaj v Berlíně.

Vondroušová, která před dvěma dny oslavila 26. narozeniny, prolomila pětkrát soupeřce servis. Duel dotáhla k vítězství i poté, co ztratila ve druhém setu vedení 5:1. V tie-breaku uspěla 6:3 a narazí na domácí Emmu Raducanuovou.

„Jsem ráda, že jsem tímhle zápasem prošla. Cítila jsem, že od začátku hraju dobrý zápas, ale ona pak předvedla úžasné hry. Mám radost, že jsem to ukončila ve dvou setech. Jsem teď zdravá a hraju bez bolesti, což si moc užívám. Jsem vděčná, že mohu tady mohu startovat,“ podotkla Vondroušová.

Turnajová třicítka Nosková, která se před Wimbledonem dostala do semifinále v Bad Homburgu, uspěla proti Peraové za 63 minut. Nepřišla ani jednou o servis, soupeřku třikrát brejkla. Postupem do 2. kola vyrovnala v All England Clubu loňské maximum, utká se s Němkou Evou Lysovou.

„Mám z toho dobrý pocit. Cítila jsem se fajn od začátku do konce. Podmínky byly v tomto horku složité. Alespoň jsem si to moc neprodlužovala,“ uvedla Nosková.

Bouzková prošla z úvodní fáze Wimbledonu počtvrté za sebou. Sunovou porazila díky třem brejkům, sama odvrátila osm z devíti brejkbolů. Udělala 11 nevynucených chyb, soupeřka 30. V dalším kole se čtvrtfinalistka z roku 2022 utká se světovou jedničkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Osmadvacetiletý Kopřiva neprošel do 2. kola Wimbledonu ani na druhý pokus. Vloni nestačil na Srba Novaka Djokoviče. Dnes proti 44. hráči světa Thompsonovi nedotáhl vedení 2:0 na sety. Od třetí sady nezískal jediný brejk, využil celkem dva z 16 brejkbolů. Udělal deset dvojchyb, nepomohlo mu ani 15 es. Thompson jich zaznamenal ještě o pět víc.

„Není to snadné. Mrzí to, ale už s nějakým odstupem můžu říct, že jsem sice vedl 2:0, ale on se potom hrozně zlepšil a že bych měl úplně nějaké šance, kterých bych litoval, to ne. Moc jsem jich nedostal. On potom zahrál výborně a bylo to pro mě těžší a těžší,“ hodnotil Kopřiva.

Fruhvirtová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, prohrála s turnajovou čtyřiadvacítkou Mertensovou za hodinu a 45 minut. Belgičanka ji přehrála na vítězné míče 35:16. Česká tenistka udělala také osm dvojchyb.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Tiafoe (12-USA) - Möller (Dán.) 6:3, 6:4, 6:2, Tien - Basavareddy (oba USA) 7:6 (7:5), 6:3, 6:2, Tarvet (Brit.) - Riedi (Švýc.) 6:4, 6:4, 6:4, Mannarino (Fr.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:4, 6:3, Bellucci (It.) - Crawford (Brit.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, 6:4, Bonzi (Fr.) - Medveděv (9-Rus.) 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2, Royer (Fr.) - Tsitsipas (24-Řec.) 6:3, 6:2, skreč, Alcaraz (2-Šp.) - Fognini (It.) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1, Jarry (Chile) - Rune (8-Dán.) 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, Borges (Portug.) - F. Cerúndolo (16-Arg.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:0, Chačanov (17-Rus.) - McDonald (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Fery (Brit.) - Popyrin (20-Austr.) 6:4, 6:1, 4:6, 6:4, Auger-Aliassime (25-Kan.) - Duckworth (Austr.) 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, Norrie (Brit.) - Bautista (Šp.) 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), Fonseca (Braz.) - Fearnley (Brit.) 6:4, 6:1, 7:6 (7:5), Harris (JAR) - Bergs (Belg.) 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:2, Darderi (It.) - Safiullin (Rus.) 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1, Harris (Brit.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:2, 6:4, Garín (Chile) - Rodesch (Luc.) 7:6 (10:8), 6:4, 6:4, Quinn (USA) - Searle (Brit.) 4:6, 6:2, 7:6 (13:11), 6:2, Struff (Něm.) - Misolic (Rak.) 6:2, 5:7, 6:3, 6:3, Rubljov (14-Rus.) - Djere (Srb.) 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6), Davidovich (26-Šp.) - Holt (USA) 6:2, 6:4, 7:5, Brooksby (USA) - Griekspoor (31-Niz.) 6:2, 7:5, 6:3, Majchrzak (Pol.) - Berrettini (32-It.) 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3, Diallo (Kan.) - Altmaier (Něm.) 6:1, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Svitolinová (14-Ukr.) - Bondárová (Maď.) 6:3, 6:1, Vekičová (22-Chorv.) - Birrellová (Austr.) 6:0, 6:4, Kartalová (Brit.) - Ostapenková (20-Lot.) 7:5, 2:6, 6:2, Tomovová (Bulh.) - Džábirová (Tun.) 7:6 (7:5), 2:0 skreč, Bucsaová (Šp.) - Todoniová (Rum.) 6:4, 6:4, Parryová (Fr.) - Martičová (Chorv.) 4:6, 6:3, 6:2, Lysová (Něm.) - Jüan Jüe (Čína) 6:4, 5:7, 6:2, Sabalenková (1-Běl.) - Branstineová (Kan.) 6:1, 7:5, Keysová (6-USA) - Ruseová (Rum.) 6:7 (4:7), 7:5, 7:5, Šnajderová (12-Rus.) - Učidžimaová (Jap.) 7:6 (7:5), 6:3, Haddadová Maiaová (21-Braz.) - Šramková (SR) 7:6 (7:5), 6:4, Fernandezová (29-Kan.) - Klugmanová (Brit.) 6:1, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Gračovová (Fr.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), Danilovičová (Srb.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:4, Siegemundová (Něm.) - Stearnsová (USA) 6:4, 6:2, Sierraová (Arg.) - Gadecká (Austr.) 6:2, 7:6 (10:8), Zarazúaová (Mex.) - Wickmayerová (Belg.) 6:0, 6:3, Anisimovová (13-USA) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:0, Raducanuová - Xuová (obě Brit.) 6:3, 6:3, Gálfiová (Maď.) - Dartová (Brit.) 3:6, 6:3, 7:5, Liová (USA) - Golubicová (Švýc.) 6:3, 4:6, 6:1, Rachimovová (Rus.) - Itová (Jap.) 5:7, 6:3, 6:2, Paoliniová (4-It.) - Sevastovová (Lot.) 2:6, 6:3, 6:2, Boulterová (Brit.) - Badosaová (9-Šp.) 6:2, 3:6, 6:4, Kruegerová (31-USA) - Stojsavljevicová (Brit.) 6:3, 6:2, Ósakaová (Jap.) - Gibsonová (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4), Pavljučenkovová (Rus.) - Tomljanovicová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:2.