Úprk do daňového ráje? Lyžařka Vlhová není jako Plíšková nebo Cibulková

Třiadvacetiletá Petra Vlhová si vůbec nedovede představit, že by reprezentovala například jinou zemi. „Jsem hrdá Slovenka a vždy budu reprezentovat Slovensko. Ani mě to nenapadlo a ani to neudělám a vždy budu hrdá Slovenka,“ řekla lyžařka pro slovenský deník Plus Jeden Deň.

Pevný postoj má i k tomu, že nechce utíkat ze Slovenska do Monaka či Dubaje, aby žila v daňovém ráji jako například cyklista Peter Sagan nebo Tenistky Dominika Cibulková a Karolína Plíšková.

„Určitě ne!“ zdůraznila Vlhová odpověď na otázku, jestli právě po vzoru jiných sportovců prchne do země, kde by ušetřila na placení daní a dalších povinných plateb státu jako je zdravotní a sociální pojištění.